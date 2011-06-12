Balbay, Haberal ve Alan Meclis'e gidiyor

T24- Ergenekon sanıklarından Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Engin Alan’ın milletvekilliği kesinleşti. İstanbul Bağımsız adayı Tuncay Özkan ise seçilemedi.

Saat 19.30 itibariyle CHP 2. bölgede oyların yüzde 30’unu aldı. Böylece CHP’nin İzmir 2. bölge 2. sıradan aday gösterdiği Mustafa Balbay’ın Meclis’e gireceği kesinleşmiş oldu. CHP’nin Zonguldak’da oyların yüzde 37.5’ini alması CHP, 1. sıra adayı Prof. Mehmet Haberal’ın Meclis’e taşıdı.

MHP’nin İstanbul 1. Bölge 1. sıra adayı Engin Alan da milletvekilliğini garantileyen bir diğer aday oldu.

Milletvikili adaylığı Türkiye'nin gündeminde önemli yer tutan isimlerin seçim sonuçlarına göre durumları şöyle:

• MUSTAFA BALBAY CHP İZMİR - Kazanıyor

• AHMET TUNCAY ÖZKAN BĞMSZ İSTANBUL - Kaybediyor

• MEHMET HABERALCHP ZONGULDAK Kazanıyor

• ÇETİN DOĞANBĞMSZ İSTANBUL - Kaybediyor

• SEBAHAT TUNCEL BĞMSZ İSTANBUL - Kazanıyor

• İLHAN CİHANER CHP DENİZLİ Kazanıyor

• ERTUĞRUL KÜRKÇÜ BĞMSZ MERSİN Kaybediyor

• ENGİN ALANMHP İSTANBUL - 1 Kazanıyor

• SEZGİN TANRIKULU CHP İSTANBUL - 2 Kazanıyor

• ÜMİT ÖZDAĞ MHP İSTANBUL - 2Kaybediyor

• SÜLEYMAN ÇELEBİ CHP İSTANBUL - 3 Kazanıyor

• AHMET KUTALMIŞ TÜRKEŞ AKP İSTANBUL - 2 Kazanıyor

• EMİNE ÜLKER TARHAN CHP ANKARA - 1 Kazanıyor

• SİNAN AYDIN AYGÜN CHP ANKARA - 2 Kazanıyor

• ABDÜLLATİF ŞENER BĞMSZ SİVAS Kaybediyor

• SIRRI SÜREYYA ÖNDER BĞMS ZİSTANBUL - 2 Kazanıyor





• OKTAY EKŞİ CHPİSTANBUL - 3Kazanıyor

• BİNNAZ TOPRAK CHPİSTANBUL - 3Kazanıyor

• ŞAFAK PAVEY CHPİSTANBUL - 1Kazanıyor

• SABAHAT AKKİRAY CHPİSTANBUL - 3Kazanıyor

• HAKAN ŞÜKÜR AKPİSTANBUL - 3Kazanıyor

• SAFFET SANCAKLI MHPİSTANBUL - 2Kaybediyor

• FERHAT TUNÇ YOLSUN BĞMSZTUNCELİKaybediyor

• KENAN BIYIK CHPRİZEKaybediyor

• EROL DORA BĞMSZ MARDİNKazanıyor

• TOLGA ÇANDAR CHP MUĞLAKazanıyor

• NAİF ALİBEYOĞLU CHP KARSKaybediyor

• AHMET ERSİN BUCAK BĞMSZ ŞANLIURFAKaybediyor

• ZÜLFÜKAR İZOL BĞMSZ ŞANLIURFAKaybediyor

• MURAT BOZLAK BĞMSZ ADANAKaybediyor