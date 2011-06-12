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Politika

Balbay, Haberal ve Alan Meclis'e gidiyor

Ergenekon sanıklarından Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Engin Alan’ın milletvekilliği kesinleşti.

12 Haziran 2011 03:00

T24- Ergenekon sanıklarından Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Engin Alan’ın milletvekilliği kesinleşti. İstanbul Bağımsız adayı Tuncay Özkan ise seçilemedi.

Saat 19.30 itibariyle CHP 2. bölgede oyların yüzde 30’unu aldı. Böylece CHP’nin İzmir 2. bölge 2. sıradan aday gösterdiği Mustafa Balbay’ın Meclis’e gireceği kesinleşmiş oldu. CHP’nin Zonguldak’da oyların yüzde 37.5’ini alması CHP, 1. sıra adayı Prof. Mehmet Haberal’ın Meclis’e taşıdı.  

MHP’nin İstanbul 1. Bölge 1. sıra adayı Engin Alan da milletvekilliğini garantileyen bir diğer aday oldu.

Milletvikili adaylığı Türkiye'nin gündeminde önemli yer tutan isimlerin seçim sonuçlarına göre durumları şöyle:

•          MUSTAFA BALBAY                        CHP İZMİR - Kazanıyor

•          AHMET TUNCAY ÖZKAN             BĞMSZ İSTANBUL - Kaybediyor

•          MEHMET HABERALCHP                ZONGULDAK Kazanıyor

•          ÇETİN DOĞANBĞMSZ                   İSTANBUL - Kaybediyor

•          SEBAHAT TUNCEL                         BĞMSZ İSTANBUL - Kazanıyor

•          İLHAN CİHANER                             CHP DENİZLİ Kazanıyor

•          ERTUĞRUL KÜRKÇÜ                     BĞMSZ MERSİN Kaybediyor

•          ENGİN ALANMHP                           İSTANBUL - 1 Kazanıyor

•          SEZGİN TANRIKULU                      CHP İSTANBUL - 2 Kazanıyor

•          ÜMİT ÖZDAĞ                                   MHP İSTANBUL - 2Kaybediyor

•          SÜLEYMAN ÇELEBİ                       CHP İSTANBUL - 3 Kazanıyor

•          AHMET KUTALMIŞ TÜRKEŞ        AKP İSTANBUL - 2 Kazanıyor

•          EMİNE ÜLKER TARHAN                CHP ANKARA - 1 Kazanıyor

•          SİNAN AYDIN AYGÜN                    CHP ANKARA - 2 Kazanıyor

•          ABDÜLLATİF ŞENER                      BĞMSZ SİVAS Kaybediyor

•          SIRRI SÜREYYA ÖNDER                BĞMS ZİSTANBUL - 2 Kazanıyor

•          OKTAY EKŞİ                                   CHPİSTANBUL - 3Kazanıyor

•          BİNNAZ TOPRAK                            CHPİSTANBUL - 3Kazanıyor

•          ŞAFAK PAVEY                                CHPİSTANBUL - 1Kazanıyor

•          SABAHAT AKKİRAY                      CHPİSTANBUL - 3Kazanıyor

•          HAKAN ŞÜKÜR                               AKPİSTANBUL - 3Kazanıyor

•          SAFFET SANCAKLI                        MHPİSTANBUL - 2Kaybediyor

•          FERHAT TUNÇ YOLSUN                BĞMSZTUNCELİKaybediyor

•          KENAN BIYIK                                     CHPRİZEKaybediyor

•          EROL DORA                                     BĞMSZ MARDİNKazanıyor

•          TOLGA ÇANDAR                             CHP MUĞLAKazanıyor

•          NAİF ALİBEYOĞLU                         CHP KARSKaybediyor

•          AHMET ERSİN BUCAK                   BĞMSZ ŞANLIURFAKaybediyor

•          ZÜLFÜKAR İZOL                              BĞMSZ ŞANLIURFAKaybediyor

•          MURAT BOZLAK                              BĞMSZ ADANAKaybediyor

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