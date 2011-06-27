-BALBAY DA KAYDINI YAPTIRDI TBMM (A.A) - 27.06.2011 - CHP'den İzmir milletvekili seçilen, ''Ergenekon'' davası tutuklu sanıklarından Mustafa Balbay da kaydını yaptırdı. TBMM Genel Kurulunda yarın yapılacak yemin töreni öncesinde milletvekili kayıtları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kaydını bugün yaptıran milletvekilleri arasında yer alan Balbay'ın evraklarını, CHP'li bir milletvekili aracılığıyla gönderdiği öğrenildi. Daha önce de Ergenekon davası tutuklularından CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal kaydını yaptırmıştı.