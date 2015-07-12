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Politika

Balbay AKP'yi ve MHP'yi topa tuttu: Davutoğlu, dış politikada Erdoğan'dan tehlikelidir

'AKP ve CHP genel merkezleri arasındaki mesafe 15 dakika. Davutoğlu, Saray'dan oyalan talimatı mı aldı?'

12 Temmuz 2015 00:15

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Halk TV’de Fatih Ertürk'ün hazırlayıp sunduğu Türkiye Nereye programına katıldı. AKP'nin ve MHP'nin seçim sonrası politikalarını eleştiren Balbay, Davutoğlu'nun hükümeti kurma görevi aldıktan 5 gün sonra temaslara başlayacağını belirterek şunları söyledi:

"Demek ki aceleleri yok. Üstelik her güne sadece bir görüşme koymuşlar. 3 gün tur, araya bayram, sonra bir tur daha. Oysa üç görüşme de bir güne sığabilir. Öyle anlaşılıyor ki turlamalarla zaman kazanacaklar. "

"AKP Genel Merkezi ile CHP Genel Merkezi arasındaki mesafenin yürüyerek bile 15 dakika olduğuna dikkat çeken Balbay, 'Yoksa Davutoğlu saraydan oyalan talimatı mı aldı' diye sordu.

 

'MHP tabanı üst yönetimden ileride'

 

Balbay, Türkiye'nin Suriye politikasızlığının Davutoğlu'nun eseri olduğunu belirterek, “dış politika anlamında Davutoğlu Erdoğan'dan tehlikelidir" dedi.

Balbay MHP'nin tutumu hakkında şunları söyledi:

"MHP tabanı üst yönetimden ileride. MHP, milliyetçiliği çağın değişen gereksinimleriyle buluşturmak yerine sadece kullanmayı yeğledi. Süleyman Şah olayına sert tepki gösterip 'Sıvışma Bakanı' dediği İsmet Yılmaz'ı Meclis Başkanı yapıp CHP'ye çatması mı milliyetçilik? "

Balbay, Halaçoğlu'nun da hala geç kalmadığını, sözlerini düzeltebileceğini vurguladı

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