-Balbay 999 gündür cezaevinde İZMİR (A.A) - 29.11.2011 - Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Atilla Sertel, ''İkinci Ergenekon'' davası sanıklarından Mustafa Balbay'ın 999 gündür cezaevinde bulunduğunu ifade ederek, asıl yargılanın gazetecilik olduğunu savundu. Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Balbay'ın neyle suçlandığını dahi bilmediğini ileri sürerek, buna rağmen 999 gündür tutuklu olduğunu söyledi. Balbay'ın tutuklanan gazetecilerin simge ismi haline geldiğini ifade eden Sertel, 'Mustafa Balbay 999 gündür cezaevinde yatıyor. Asıl yargılanan gazeteciler değil, gazetecilik'' diye konuştu. Atilla Sertel, konuşmasının ardından Mustafa Balbay'ın Silivri'den yazdığı mektubu okudu.