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Spor

Bursasporlu futbolcu: Patlamalardan endişeliyim, Türkiye'den ayrılmak istiyorum

Hertha Berlin'in kıskacında olan Dzsudzsak, Alman ekibinde forma giymenin kendisi için büyük bir onur olacağını söyledi

30 Haziran 2016 19:02

Bursaspor'un Macar yıldızı Balazs Dzsudzsak, Türkiye'de yaşanan terör olayları sebebiyle yeşil-beyazlı kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; yeşil-beyazlıların geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ancak gösterdiği performansla beklentilerin altında kalarak satış listesine konulan 29 yaşındaki Macar oyuncu Balazs Dzsudzsak, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Bursaspor'daki geleceği hakkında konuşan Dzsudzsak, "Geleceğim hakkında ne diyebileceğimi bilmiyorum. Bursaspor'dan ayrılmak istiyorum. Türkiye'de yaşanan terör olayları ve patlamaların yeniden yaşanacağı konusunda çok endişeliyim" dedi.

Hertha Berlin'in kıskacında olan Macar oyuncu, Alman ekibinde forma giymenin kendisi için büyük bir onur olacağını da belirtti.

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Balazs DzsudzsakBursaspor

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