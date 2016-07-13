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Dünya

Balayına tek başına çıkan kadının dram dolu Yunanistan tatili!

Huma Mobin isimli kadın kocasını ne kadar özlediğini anlatmak için Snapchat’ten ilginç fotoğraflar paylaştı

13 Temmuz 2016 01:27

Pakistan’ın Lahor şehrinde yaşayan Huma Mobin, yeni evlendiği Arsalaan Sever Bhatt ve eşinin ailesiyle birlikte Haziran ayında ikinci balayı için Yunanistan’a gitmeyi planlıyordu.

Unutulmaz bir balayı yaşamayı hayal eden yeni evli çift maalesef vize engeline takıldı. Bhatt’a Yunanistan için vize çıkmayınca, genç kadın 10 günlük balayı tatiline eşinin ailesiyle gitmek durumunda kaldı.

Başta eşini tek başına bırakmak istemeyen Mobin, önceden ödemesini yaptıkları tatil organizasyonunun iptal edilemeyeceğini öğrenince, kocasını Pakistan’daki evlerinde bırakarak balayı tatiline çıkmaya karar verdi.



Pakistanlı kadın Yunanistan’da gezdiği yerleri göstermek ve kocasını ne kadar özlediğini anlatmak için Snapchat’ten hayli ilginç fotoğraflar paylaştı.

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