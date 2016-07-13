Balayına tek başına çıkan kadının dram dolu Yunanistan tatili!

Pakistan’ın Lahor şehrinde yaşayan Huma Mobin, yeni evlendiği Arsalaan Sever Bhatt ve eşinin ailesiyle birlikte Haziran ayında ikinci balayı için Yunanistan’a gitmeyi planlıyordu.

Unutulmaz bir balayı yaşamayı hayal eden yeni evli çift maalesef vize engeline takıldı. Bhatt’a Yunanistan için vize çıkmayınca, genç kadın 10 günlük balayı tatiline eşinin ailesiyle gitmek durumunda kaldı.

Başta eşini tek başına bırakmak istemeyen Mobin, önceden ödemesini yaptıkları tatil organizasyonunun iptal edilemeyeceğini öğrenince, kocasını Pakistan’daki evlerinde bırakarak balayı tatiline çıkmaya karar verdi.





Pakistanlı kadın Yunanistan’da gezdiği yerleri göstermek ve kocasını ne kadar özlediğini anlatmak için Snapchat’ten hayli ilginç fotoğraflar paylaştı.