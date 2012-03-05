Balayı için geç ölüm için erken

T24- Yoğun uçuşlar nedeniyle evlendikten neredeyse bir yıl sonra balayına çıkabilen THY kabin memuru Nergis Tınç ile kabin amiri eşi Serkan Tınç, ilk tatilleri için gittikleri Phuket’te korkunç bir kaza yaşadı. Kazada hafif yaralanan Serkan Tınç, eşinin can verdiğini, kaza yerinden gözyaşları içinde açtığı telefonla ailesine haber verdi.

Hürriyet'in haberine göre, Türk Hava Yolları’nda 10 yıldır görev yapan kabin amiri Serkan Tınç (34) ile 4 yıllık kabin memuru Nergis Tınç (27) 9 Nisan 2011’de evlendi. İkisinin de uçuşları yoğun olduğu için balayına gidemediler. 25 Şubat’ta çıktıkları Phuket yolculuğu ilk tatilleriydi. Dönüş biletlerini 9 Mart’a almışlardı. Dünyanın cennet tatil yörelerinden Phuket Adası’nda dün bindikleri turist minibüsüne, balık taşıyan bir kamyonet çarptı. Korkunç kazada Nergis Tınç olay yerinde can verdi. Nergis Tınç’la birlikte 3 kişi daha ölürken, Serkan Tınç da hafif yaralandı.

Serkan Tınç, kazadan hemen sonra Balıkesir’de yaşayan ailesini aradı. Eşinin öldüğünü ağlayarak babası Adnan Tınç’a anlattı. Tınç Ailesi hemen İstanbul’a geldi. THY de devreye girerek, Nergis Tınç’ın anne ve babası ile Serkan Tınç’ın ikiz kardeşi Oğuzhan Tınç’ı ilk uçakla Phuket’e gönderdi.



Adnan Tınç, “Bizim kızımız yoktu. Nergis’i kızımız gibi görüyorduk. Çok mutlu bir evlilikleri vardı” dedi. Adnan Tınç, gelinleri Nergis Tınç’ın cenazesinin Salı günü Türkiye’ye getirileceğini ve İstanbul’da toprağa verileceğini de belirtti.

Acı haberi kendisi verdi

Nergis ve eşi Serkan Tınç, Phuket’te rüya gibi bir tatile çıkmıştı. Ve o tatil, birlikte son tatilleri oldu. Serkan Tınç, korkunç kazada eşinin can verdiğini ağlayarak ailesine böyle haber verdi.