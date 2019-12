Balayı çiftleri en çok Belek’i tercih ediyor

Yeni bir hayata atılan çiftler, evliliklerinin ilk zamanlarını Belek, Bodrum, Kemer ve Side'nin yanı sıra KKTC'deki tatil beldelerinde geçirmeyi tercih ediyor.



Balayında, düğünden dolayı borca giren damatlar daha çok tatilin hesaplı olmasına, evlilik hayalini gerçekleştiren ve "Masal Prensesi" olmak isteyen gelinler ise otellerdeki ikram ve hizmetin bolluğuna dikkat ediyor.



Baharın gelmesiyle düğün mevsimi açılmaya başlarken, evlilik hazırlıkları yapan çiftleri balayı heyecanı da sarmaya başladı.



Şimdiden balayı için otellere rezervasyon talebi gelmeye başlarken, tesisler de farklı ve zengin hizmet seçenekleriyle müşterilerini çekmeye çalışıyor.



Balayı çiftlerine giriş günü meyve tabağı ve köpüklü şarap gönderen oteller, odaları da aşkın sembolü güllerle ve ipek nevresim takımlarıyla döşüyor. Çiftlerin rahatı için odaya günlük gazete servisi, sabah kahvaltı hizmeti sunulan otellerde, özel masaj ve spa hizmeti gibi seçenekler de bulunuyor.



Düğün mevsimi başladı



Etstur Yurtiçi Turlar Müdürü Selim Suat Özbek, sorularını yanıtlarken, baharın gelmesiyle düğün mevsiminin başladığını ve balayı için rezervasyonlar aldıklarını söyledi.



Yeni evli çiftlerin artık ağırlıklı olarak, balayı tatili alanında uzmanlaşmış tesisleri tercih ettiğini belirten Özbek, balayı için en çok Belek, Bodrum, Kemer, Side ve KKTC'ye talep gösterildiğini bildirdi.



Özbek, kendilerine gelen çiftlerin balayılarıyla ilgili otellerden beklentilerini de şöyle sıraladı:



"Balayı çiftlerinde damat genellikle, odanın ya da tatilin hesaplı olmasına, gelin de ikramın bolluğuna ve sunulan ek hizmetlere dikkat ediyor. Çiftler arasında talepteki ortak özellik ise en iyi oda konforu olarak karşımıza çıkıyor. Tesisler tarafından sunulan hizmetlerin de sınırı yok. Her keseye ve her zevke uygun bir balayı alternatifi planlayan otellerde çiftlere, baş başa romantik akşam yemeği, özel masaj, ilk gecenin ertesi sabahı odaya kahvaltı gibi imkânlar ile farklı seçenekler de sunuluyor."



Düğün telaşına kapılmaya başlayan çiftlere tavsiyelerde de bulunan Özbek, şunları kaydetti:



"Öncelikle Haziran ayına kadar devam edecek erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmamalarını öneriyoruz. Böylece yaz aylarında, kontenjanları azaldığı için fiyatları yükselecek olan tesislerin fiyat artışlarından etkilenmeyeceklerdir. Bugüne kadar, erken rezervasyon imkânlarından yararlanan pek çok çiftimiz tatillerini planladılar."



Tesislerde bağımsız denetim



Etstur Yurtiçi Turlar Müdürü Özbek, daha iyi hizmet verebilmek için, her yıl anlaşmalı oldukları tesislerin bağımsız bir firma tarafından denetlenmesi gibi özel bir uygulama yaptıklarını söyledi.



Özbek, "Böylece hem tesislerimizin eksiklerini giderebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için bir olanak yaratıyoruz, hem de misafirlerimize tesisleri tercih ederlerken objektif ve tarafsız değerlendirmeler sunabiliyoruz. Böylece misafirlerimiz, bizim değerlendirmelerimiz, otelpuan.com'da daha önce tatile giden misafirlerimizin yorumları ve bağımsız tesis denetimlerine göre kendilerine en uygun tesisi seçebiliyorlar" dedi.



Daha çok 5 yıldızlı otel isteniyor



Didimtur Operasyon Şefi Garen Bulur da balayı çiftlerinin yurt içinde yazın Antalya ağırlıklı olmak üzere Marmaris, Fethiye ve Bodrum'daki 5 yıldızlı resort otelleri tercih ettiklerini söyledi.



Çiftlerin genellikle deniz manzaralı geniş odalar veya süitleri talep ettiklerini belirten Bulur, "Balayı çiftleri son yıllarda indirimden ziyade ekstra olarak sunulan hizmetlerin içeriğine daha önem verir hale geldi. Ama çiftlerin önem verdikleri en önemli konu balayı tatilinin başlangıcından sonuna kadar problemsiz bir şekilde tamamlanması ve verilen taahhütlerin tam olarak yerine getirilmesidir" diye konuştu.



Otellerin balayı çiftlerine yönelik sunumları hakkında da bilgi veren Bulur, şöyle devam etti:



"Hemen hemen her otelin farklı bir uygulaması bulunuyor. Bunlar genellikle girişte odaya meyve sepeti ve şarap ikramı, konaklama sırasında uygun olan bir gün için odaya kahvaltı ikramı, her sabah odaya gazete servisi, bir akşam a'la carte restaronlardan birinde öncelikli rezervasyon, spa merkezlerinde ek indirim imkânı gibi çeşitli uygulamalar yapılmaktadır."



Garen Bulur, balayını planlayan çiftlere öncelikle çok iyi araştırma yapmalarını tavsiye ederek, "Ödeyecekleri rakam dahilinde balayı çiftlerine sunulan ekstra hizmetleri detaylı olarak karşılaştırmalarını tavsiye ederiz" dedi.



