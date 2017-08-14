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Yaşam

Balat'ta boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

30 yaşındaki Ersin Kayalı, deniz polisi dalgıçları tarafından kurtarıldı

14 Ağustos 2017 00:57

İstanbul Fatih'te Balat Sahili'nde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 30 yaşındaki Ersin Kayalı, deniz polisi dalgıçları tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı.

Olay saat 19.00 sıralarında Balat Fener Sahili'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için denize giren Ersin Kayalı, bir süre yüzdükten sonra suda batarak gözden kayboldu.

Kayalı'nın battığını gören sahildekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Denizde arama yapan deniz polisine bağlı dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık bir aramanın ardından Ersin Kayalı'ya ulaştı.

Dalgıçlar tarafından battığı sudan çıkarılan Ersin Kayalı hemen ambulansa alındı. Ambulansta sağlık ekiplerince kalp masajı uygulanan Kayalı, Balat'ta bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Ersin Kayalı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

 

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