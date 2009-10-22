Programına Cemal Hünal'ı davet eden Özge Uzun program sırasında Hünal'a 'İlginç koleksiyonlar yaptığınızı öğrendik. Duyduğumuza göre mızrak ve balata koleksiyonu yapıyormuşsunuz' deyince genç oyuncu şaşkına döndü.Hünal tam cevap verecekken güzel sunucu bir de kocaman bir fren balatası çıkarınca iyice şoke oldu.En sonunda olaya açıklık getiren Cemal Hünal koleksiyonun 'Balata değil balta' olduğunu açıklarken sizi biri fena kandırmış" demeyide ihmal etmedi.Özge Uzun ise çok utanarak biz başkasının yalancısıyız demek zorunda kaldı...