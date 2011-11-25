-Balanlı'nın çapraz sorgusu yapıldı İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıklarından Orgeneral Bilgin Balanlı'nın çapraz sorgusu yapıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Balanlı, üye hakimler ve avukatların sorularının ardından Savcı Savaş Kırbaş'ın sorularını cevapladı. Savcı Kırbaş'ın, ''İstihbari görevde bulundunuz mu?'' sorusuna ''Hayır'' cevabını veren Balanlı, üs komutanının bütün faaliyetlerden sorumlu olduğunu, istihbarat üretmediğini, ancak kullandığını belirtti. Kırbaş'ın, ''Üs komutanı olarak emrinizdeki bir subay veya astsubayın evinde veya iş yerinde arama yapma yetkiniz var mı?'' sorusunu Balanlı, davayla ilgisi olmadığını belirterek cevaplamadı. Bunun üzerine Kırbaş, 1998 tarihli, bir başçavuş hakkında hazırlanmış, ''Eşinin medeni kıyafet giymediği, fotoğrafta peruklu olduğu, kızının imam hatip lisesine gittiğine'' ilişkin raporu okuyarak, ''Raporun altında bulunan imza size mi ait?'' diye sordu. Balanlı'nın ''Benim imzam'' demesi üzerine Kırbaş, ''Bu durumda bir kez daha soruyorum. Arama yetkiniz var mı?'' dedi. Balanlı'nın, davayla ilgisi olmadığı için soruyu cevaplamayacağını söylemesi üzerine savcı Kırbaş, ''Burada darbe teşebbüsü iddiasıyla dava görülmektedir. Askeri personel kategorize edilmiştir. Askeri personelin kategorize edildiği, fişlendiği iddiaları reddedilmektedir. Bu, yapılan savunmaların doğru olmadığını gösterir. Bu soruya cevap vermemeniz aleyhinize değerlendirilecektir'' diye konuştu. Savcının bu sözlerinin sanıklar ve avukatlar tarafından tepkiyle karşılanması üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, savcının kendi görüşünü açıkladığını, hüküm değerlendirmesini ise mahkemenin yaptığını söyledi. Balanlı'nın avukatlarından İbrahim Şahinkaya da ''Burada bir husumet mi var? Savcının bir karın ağrısı mı var, nedir?'' derken, diğer avukatı Şeref Dede ise iddianamede suç tarihinin 2002-2003 yıllarını kapsadığını ifade ederek, sorunun 1998 tarihli bir raporla ilgili olduğunu söyledi. Avukat Şeref Dede, ''Ama bu soruyu sorması iyi oldu. Bu soruşturmaların hangi nedenle açıldığını ortaya koydu'' dedi. Balanlı'nın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından duruşma 28 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.