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BALANLI'NIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A)

08 Haziran 2011 15:29

-BALANLI'NIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında tutuklanan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Balanlı'nın avukatının, müvekkilinin tutukluluğuna yaptığı itirazı inceledi. Mahkeme heyeti, itirazın oy birliğiyle reddine karar verdi.  ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında, 30 Mayıs'ta, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, nöbetçi ağır ceza mahkemesince tutuklanmıştı.  Orgeneral Balanlı, daha sonra rahatsızlığı dolayısıyla Haydarpaşa GATA Eğitim Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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