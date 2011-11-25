Balanlı beddua etti, salon 'amin' dedi!

T24

'Savunma yapmak zorunda olduğum için üzgünüm'



'İspat edin'





Ballanlı'dan beddua



Balyoz Davası kapsamında tutuklandıktan 6 ay sonra savunma yapan Balanlı iddianamenin sahte dijital verilere dayandığını belirterek, "Bu dava ile Türk subayı ve generallerinin aşağılanması amaçlanmıştır" dedi. "Balyoz Planı" iddialarına ilişkin 224 emekli ve muvazzaf askerin yargılandığı davanın 51. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki salonda yapılan duruşmaya, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, MHP İstanbul milletvekili Emekli Korgeneral Engin Alan, emekli albay Dursun Çiçek ve YAŞ üyesi Orgeneral Bilgin Balanlı’nın da aralarında bulunduğu 148 tutuklu sanık hazır bulundu.36 tutuklu sanığın katılmadığı Balyoz davasında 4 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar emekli orgeneral Ergin Saygun ve Tümamairal Ahmet Sinan Ertuğrul ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı Ömer Diken, tutuklu sanık Bilgin Balanlı’nın savunmasının alınacağını belirterek, Balanlı’yı kürsüye çağırdı.Son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında YAŞ üyeliğine atanan sanık Bilgin Balanlı ilk kez yaptığı savunmasında suçlamaları reddetti. Balyoz Davası kapsamında tutuklandıktan 6 ay sonra savunma yapan Balanlı, savunmasında şu ifadelere yer verdi: "Türk ulusu adına Türk hakimleri önünde temelsiz, sahte iddialar nedeniyle savunma yapmak zorunda bırakıldığım için son derece üzgünüm. Beni bu duruma düşürenleri de lanetliyorum. Bizlere iftira atanlar bunun hesabını bir gün mutlaka vereceklerdir. İstiklal Marşı’nda da belirtildiği gibi ’Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın" dedi.Görsel sunum eşliğinde savunma yapan Balanlı, davanın sahte dijital verilere dayandığını ileri sürdü. Balanlı, "Davanın iddianamesinde hiçbir somut delil bulunmamaktadır. İddialar hayal ürünüdür. Cumhuriyet savcıları ve mahkeme tarafsızlığını yitirmiştir. Balyoz davasında masumiyet karinesi ihlal edilmiştir " dedi. Balanlı, "İddia sahibi, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Bu nedenle iddia makamını ispata davet ediyorum. Kartalın başı kopartılmış ve donanma Hasdal Limanı’na demirletilmiştir. Bu dava ile TSK mensupları suç örgütü gibi gösterilmiştir" diye konuştu. Balanlı, davada yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının istifa ettiğini de sözlerine ekledi.Orgeneral Balanlı, "Allah, Balyoz komplosunu yapanları ve bizlere bu acıları yaşatanları helak etsin" diyerek beddua etti. Balanlı’nın bu sözleri üzerine sanık ve izleyici bölümünden "Amin" sesleri yükseldi. Duruşma sanık Balanlı’nın savunmasıyla devam ediyor.