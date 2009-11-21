Bala'daki çocuklardan 1'i ölü, diğeri yaralı bulundu

T24 - Ankara'nın Bala ilçesinde dün kaybolan çocuklardan biri ölü, diğeri sağ olarak bulundu.



Bala ilçesinin kuzeyinde bulunan Büyükdavdanlı köyünde kaybolan amca çocukları Gökmen Tosun (4) ve Sebahi Tosun (5) köyden 4 kilometre uzaklıkta Elmadağ ilçesinin Kamışlı mevkisinde bulunan Hamo Şekke Yaylası'nda bulundu.



Olay yerine giden jandarma ekipleri, çocuklardan Gökmen Tosun'un soğuktan öldüğünü belirledi.



Yarı baygın halde bulunan Sebahi Tosun ise Bala İlçe Devlet Hastanesi'ne gönderildi.



Sebahi Tosun daha sonra, hava ambulansıyla Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Yetkililere göre, Bala ilçesinin kuzeyinde bulunan Büyükdavdanlı köyünde kaybolan amca çocuklarından Sebahi Tosun'a (5), bulunduktan sonra düşen vücut ısısını normale döndürmek için İlçe Devlet Hastanesinde su şişeleriyle müdahale edildi.



Soğuktan etkilenen ve hayati tehlikesi bulunan Sebahi Tosun,istenilen hava ambulansıyla Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Yurtdışında bulunan ve olayın ardından Türkiye'ye gelen Sebahi Tosun'un babasının da hava ambulansıyla Ankara'ya gittiği öğrenildi.



Öte yandan, hastaneye gelen Sebahi Tosun'un annesi, fenalaştığı için tedavi altına alındı.

