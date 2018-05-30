Balâ'da selde ölen Naciye Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı

Birol KARAKILIÇ/BALÂ (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Balâ ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışıyla oluşan sel sularına kapılarak yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Naciye Çalışkan (62), yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Balâ\'nın Yöreli Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde sel sularına kapılan Naciye Çalışkan yaşamını yitirirken, yanında bulunan eşi Satılmış Çalışkan da (66) yarı baygın halde tarlanın ortasında çamurların üzerinde bulundu. Satılmış Çalışkan, Gölbaşı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Naciye Çalışkan\'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Naciye Çalışkan için bugün Yöreli Mahallesi meydanında öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ankara Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy, Balâ Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan, Balâlılar Derneği Başkanı Nihat Yıldırım, siyasi parti temsilcileri ve Çalışkan Ailesi\'nin yakınları katıldı. Dünkü sel baskınında eşinin eşiyle birlikte olan ve olay sonrası baygın halde bulunan Satılmış Çalışkan da hastanedeki tedavisinin ardından cenaze namazına katıldı. Naciye Çalışkan, yakınlarının gözyaşları arasında Yöreli Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Olay anını anlatan Naciye Çalışkan\'ın oğlu Tarık Çalışkan (26), \"Bizim mahallede o kadar da çok yağmur yoktu. Ancak bizden daha yüksek kesimlerde olan Afşar ve Yeniköy mahallelerinden gelen sel suları dere yataklarından taşarak yaklaşık 1,5 metre yükseklikten evlerin duvarlarını, demir kapılarını yıkarak üzerimize geldi. Bu sırada ağılda koyunların yanında olan babamın kolundan tutarak kurtardım ama maalesef tüm çabalarıma rağmen anneme ulaşamadım\" diyerek gözyaşı döktü.



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