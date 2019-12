Bal'a bir de Altın Ayı ödülü

T24 -

Bağımsız jürinin de favorisi

Polanski'ye 'Gümüş Ayı' Ödülü

Yusuf Üçlemesi'nin son filmi Bal

Polanski, taciz davasından yargılanmıştı

Kaplanoğlu, törende ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Berlinale'ye, ödülü kendilerine layık gören jüriye, televizyon kanallarına, kendisini destekleyen annesi Semra ve eşi Leyla Kaplanoğlu'na teşekkür etti.Filmin çekimi sırasında ormanda bir ayıyla karşılaştıklarını ve ayının kendilerini görünce kaçtığını anlatan Kaplanoğlu, "Sanıyorum o ayı şimdi burada" dedi.Kaplanoğlu, filmin çekimini yaptıkları güzel doğada elektrik santrallerinin yapılmasının planlandığını belirterek, bu ödülü kazanmalarının, bu planların engellenmesine katkı sağlayacağını ümit ettiğini söyledi.Berlinale’de "Bal" filmi ilk ödülünü Bağımsız (Ekümenik) Jüri tarafından almıştı."Bal", Altın Ayı için yarışan 20 film arasından en iyi film seçilmişti.Bağımsız Jüri ödülünü, katolik ve protestan kiliselerin film organizasyonlarından oluşan 6 kişilik Jüri veriyor.1992 yılından bu yana ödül yarışmalı bölüm, Forum ve Panorama'da yer alan filmler arasından seçiliyor.Jüri kriter olarak filmde işlenen konuların insanların ruhsal ve sosyal yaşamlarına yaptığı katkıları dikkate alıyor.Yarışmalı bölümde birinci seçilen Bal’a 2 bin 500 euroluk ödül verildi.Kaplanoğlu, yaptığı konuşmada, filmlerini manevi aşkla yaptığını belirterek, "Bu ödülü tüm kalbimle alıyorum" dedi. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Dieter Kosslick, Berlinale'de bu yılki gözlemlerini anlatarak, "En güzel anılarımdan biri, 'Bal' filminde oynayan küçük Bora'nın bana, 'Ben de sana sarılmak istiyorum' demesi oldu. Çok duygulandım" diye konuştu.Bal, gün içinde Berlinale'de Ekümenik Jüri Ödülü'nü de kazanmıştı.''Gümüş Ayı'' ödüllerini de en iyi yönetmen dalında, İsviçre'deki evinde göz hapsinde bulunan yönetmen Roman Polanski, en iyi senaryo dalında ''Tuan Yuan'' adlı Çin filmi, en iyi en iyi kadın oyuncu dalında ''Caterpillar'' filmindeki rolü ile Japon oyuncu Shinobu Terajima, en iyi kamera dalında ''How I Ended This Summer'' adlı Rus filmindeki çekimlerden dolayı Pavel Kostomarov aldı.En iyi erkek ödülü dalında ''Gümüş Ayı''yı, ''How I Ended This Summer'' filminde oynayan Grigori Dobrygin ile Sergei Puskepalis paylaştı.Jüri Büyük Ödülü, Rumen rejisör Florian Serban'a verilirken, Serban'ın filmi ''If I Want Whistle, I Whistle'', festivalin kurucusunun adının verildiği Alfred Bauer Ödülünü aldı.Berlinale Kamera Ödülünü Japon yönetmen Yoji Yamada, ilk kez gösterilen en iyi film ödülünü de İsveç filmi ''Sebbe'' kazandı.Semih Kaplanoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı “Yusuf Üçlemesi”nin üçüncü ve son filmi Bal, 60. Berlin Film Festivali resmi yarışma bölümüne seçildi. Film bizi Yusuf’un hayatının birinci safhasına yani çocukluğuna götürüyor ve bu kez bizi Karakovan balcısı babası Yakup’la tanıştırıyor. Filmin başrollerini ilk oyunculuk denemesiyle 7 yaşındaki Bora Altaş, Erdal Beşikçioğlu ve Tülin Özen paylaşıyor. Bal, bir bir Türk-Alman ortak yapımı olarak gerçekleştirildi. Filmstiftung NRW, ZDF/ ARTE ve Eurimages tarafından desteklenen filmin çekimleri Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde gerçekleştirildi.Senaryo : Semih Kaplanoğlu, Orçun KöksalOyuncular: Bora Altaş, Erdal Beşikçioğlu, Tülin ÖzenABD’de 32 yıl önce çocuk yaşta kişiyle ilişkiye girmekten aranırken İsviçre’de yakalanarak cezaevine konulan ve 4.5 milyon dolar kefaletle koşullu serbest bırakılan 76 yaşındaki Polonya asıllı Roman Polanski İsviçre’de ev hapsinde tutuluyor.İsviçre Adalet Bakanlığı yetkilileri, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada ev hapsinde bulunan Polanski'nin, ABD'nin Los Angeles kentinde görülen davadan net bir sonuç çıkmadan ABD'ye iade edilmeyeceğini de açıklamıştı.