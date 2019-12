Bal yerine pekmez, muz yerine elma

Ekonomik kriz döneminde az para harcayarak sağlıklı beslenmek mümkün. Örneğin et yerine kuru baklagiller tüketebilir, muz yerine elma yiyebilirsiniz. Bayatlayan ekmeklerinizi ise tatlı yapmak için kullanabilirsiniz.



Memorial Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Yeşim Çelik Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, kriz döneminde mutfak harcamalarını dengeleyerek nasıl sağlıklı beslenebileceğimizi anlattı...



Muz yerine elmayı tercih edin



Satın alacağınız meyve ve sebzeleri tercih ederken mutlaka mevsiminde olmasına dikkat edin. Mevsimlik sebze ve meyveler, turfanda sebze ve meyvelerden daha besleyicidir. Fiyatları da çok daha ucuzdur. Örneğin bu mevsimde çilek veya kiraz almak yerine portakal, mandalina, elma tercih etmenizi öneririz. Elmanın besin değeriyle, muzun besin değeri arasında çok fazla fark yoktur; 1 orta boy elma ile 1 küçük boy muzun kalorileri eşittir. Fakat fiyat farkı oldukça fazladır.



Salatada göbek yerine marul ve maydanoz tercih edin



Salatalarınızı hazırlarken yapraklı marulu tercih etmenizde fayda var. Çünkü yapraklı marulla göbek marul arasında besin değeri açısından bir fark yokken, yapraklı marulun fiyatı göbek marula göre daha ucuzdur. Ayrıca salatalarınıza ekleyeceğiniz maydanoz; hem C vitamini ve demir açısından zengindir, hem de bütçenize ek bir yük getirmez. Portakal, mandalina, greyfurt, limon gibi kış meyvelerini de bol miktarda tüketerek günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.



Bir tatlı kaşığı zeytinyağı, hem kilonuzu hem kesenizi korur



Kış mevsiminde enfeksiyon riski yükseldiğinden, vitamin ve mineral gereksinimimiz de artar. Kış sebze ve meyveleri bu ihtiyacımızı kolaylıkla karşılayabilir. Karnabahar, lahana, kereviz, Brüksel lahanası, ıspanak, pırasa ve pazı gibi kış aylarında yetişen sebzeler iyi birer antioksidandır. A, C ve E vitaminleri açısından zengin, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ve kanserden koruyucudur. Fiyatları da uygun olan bu sebzeleri, pişirmenin yanında çiğ olarak salatalarınızda da afiyetle yiyebilirsiniz. Zeytinyağlı olarak tercih edecekseniz, besinlerinize zeytinyağını çiğken eklemenizin çok daha sağlıklı olacağını unutmayın. Kullandığınız zeytinyağını; her bir porsiyon sebze yemeğine 1 tatlı kaşığı olarak eklemeniz, hem aldığınız kalori miktarı açısından, hem de ekonomik açıdan size fayda sağlayacaktır.



Et yerine yumurta, kuru baklagil veya süt tüketin



"Kriz döneminde et tüketimimiz azaldı, yeterli beslenemiyoruz" diye üzülenler için yumurta, kuru baklagiller ve süt alternatif protein kaynakları olabilir. Yumurta iyi kalite protein içerdiği gibi demir içeriği de yüksektir ve ete göre daha ucuzdur.



İstavritin besin değeri lüferle aynı



Kırmızı et yerine yine yüksek proteine sahip olan tavuk ve balık tercih edilebilir. Özellikle balık tüketirken, dönemine uygun balık tüketilmesinde fayda vardır. Çünkü bu balıklar daha çok olduğundan, fiyatları da daha ucuzdur. Örneğin istavritin besin değeri lüferle hemen hemen aynıdır ve fiyatı daha uygundur.



Kahvaltılarda tatlı olarak bal yerine pekmezi tercih edin



Çünkü pekmez, baldan daha besleyicidir, demir ve kalsiyum açısından iyi bir besin kaynağıdır, kan şekerini daha yavaş yükseltir. Ayrıca fiyatı da daha ucuzdur.

* Ucuza beslenin ama protin kaynağı olan süt ve süt ürünlerini sofranızdan eksik etmeyin. Süt; kasların çalışması için çok önemlidir.

* Ekmek; etimek ve grisini gibi ürünlerle aynı değerdedir. Fakat fiyatı çok daha ucuzdur.