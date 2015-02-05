Bal reklamlarına büyük ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyetini sürdüren Reklam Kurulu, 2014 yılı içerisinde bal reklamları ile ilgili olarak 2 adet reklama durdurma cezası, 23 adet reklama ise 2 milyon 108 bin 892 TL idari para cezası ve ilgili reklamları durdurma cezası uyguladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyetini sürdüren Reklam Kurulu, 232. toplantısını 13 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda; 182 adet dosya karara bağlanırken, bu dosyalardan 101'i ön inceleme sonucunda başvurulardaki eksiklikler ve mevzuata aykırılık bulunmaması nedeniyle gündeme alınmadı. Reklam Kurulu'nun karara bağladığı 81 adet dosyadan; 7 tanesi mevzuata aykırı bulunmazken, mevzuata aykırı bulunan 74 adet dosyadan; 58 tanesine durdurma cezası, 16 tanesine ise toplam 1 milyon 163 bin 921 TL idari para ve durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

'Yanıltıcı nitelikte yayın'

ANKA’da yer alan habere göre, söz konusu toplantıda; piyasada "Tuana" ve "Tat Tat" markaları ile satışa sunulan bal numuneleri üzerinde, hem Bakanlığımızca hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gerçekleştirilen analizler neticesinde, adı geçen ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Söz konusu ürünlerin ambalajlarında yer alan; "Süzme salgı balı, güvenle al", "Petekli Bal, Doğal Çiçek Balı" şeklindeki tanıtımlardan dolayı;

-"Tuana" markalı balların sahibi Tuana Bitkisel Ürünler Koz. Gıda İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile

-"Tat Tat" markalı balların sahibi Tatlı Tat Gıda İnş. Teks. İth. İhr. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında ayrı ayrı 10 bin TL idari para ve söz konusu tanıtımları durdurma cezaları verildi.

Diğer taraftan, tüketicileri yanıltıcı nitelikte ve mevzuata aykırı olmaları nedeniyle Flash TV adlı kanalda yayınlanan iki ayrı bal reklamından dolayı, her bir reklam için 200 bin TL olmak üzere reklamı yayınlayan mecra kuruluşu olan Göktuğ Elektronik Yay. San. Tic. İşletmecilik A.Ş.'ye toplam 400 bin TL idari para cezası verildi.

Reklam Kurulu tarafından 2014 yılı içerisinde bal reklamları ile ilgili olarak 2 adet reklama durdurma cezası, 23 adet reklama ise 2 milyon 108 bin 892 TL idari para cezası ve ilgili reklamları durdurma cezası uygulandı.