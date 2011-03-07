Bal mucizesinde yeni keşifler





Hülya Karabağlı



T24/ANKARA

Bin yılların mucizesi bal bu kez çocuk sahibi olmayan çiftlerin yüzünü güldürüyor. Bilim adamlarının bal'la ilgili keşifleri mucizenin sınır çizilemeyecek kadar geniş bir yelpazeye uzandığını gösteriyor.





800'ün üzerinde çift

Ankara Arıcılar Birliği Başkanı, bal gurmesi, Fer Bal'ın sahibi Selçuk Solmaz, T24'e, bal yöntemiyle son 17 yılda 800'ün üzerindeki çiftin çocuk sahibi olduklarını söyledi.



Kaliteli sperm

Bal, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde tedavi yöntemi değil. Tüp bebek yönteminin de içinde bulunduğu seçeneklerden başarısız olan çiftler bal'ı deniyor.

Fer Bal'ın sahibi Selçuk Solmaz'a göre, bal ve bal ürünlerinin en önemli özelliği hücre yenileyici olması. Hücreler yenilenince, kişinin morali yükseliyor. Daha iyi besleniyor. Hayata pozitif bakıyor. Beden giderek güçlenirken yinelenen hücreler sperm kalitesini artırıyor. Sperm kalitesi artınca çocuk için uygun ortam hazırlanıyor.



Hücreler sıfır kilometre

Solmaz, bu çiftler için bal ürünlerinden özel bir karışım hazırlıyor. Hücre yenileme özelliğine sahip Arı sütü, hazırlanan karışımın olmazsa olmazı. Çiftler, uzun bir süre verilen miktarlarda bu karışımı kullanıyorlar. Ölen hücrelerin yerine sıfır kilometre hücre geliyor. Hücrelerin yinelenmesi kişinin sağlığını tepeden tırnağa değiştiriyor.



Bal'da nelere dikkat edeceğiz

ARI SÜTÜ: Markalı ürünlerden yararlanmak gerekiyor. Arı sütü de yüzyılın en değerli ürünlerinden. Kime ve nasıl verilmesini işin uzmanları biliyor. Yaşam kalitesini artırmak ya sağlık için veriliyor.

PPOROLİS: Arıların bitkilerden ürettiği ve kovan içi temizlikte ve kovanın yalıtımında kullandıkları bir madde. Kovana giren ve taşıyamayacakları kadar böcekleri öldürüp bu sıvıyla kaplarlar ve onu yalıtırlar. İnsanlar da arıların ürettiği bu maddeyi sağlık için tüketir.