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Sağlık

Bal mucizesinde yeni keşifler

Bin yılların mucizesi bal bu kez çocuk sahibi olmayan çiftlerin yüzünü güldürüyor.

07 Mart 2011 02:00



Hülya Karabağlı

T24/ANKARA

Bin yılların mucizesi bal  bu kez çocuk sahibi olmayan çiftlerin yüzünü güldürüyor. Bilim adamlarının bal'la ilgili keşifleri mucizenin sınır çizilemeyecek kadar geniş bir yelpazeye uzandığını gösteriyor.


800'ün üzerinde çift

Ankara Arıcılar Birliği Başkanı, bal gurmesi, Fer Bal'ın sahibi Selçuk Solmaz, T24'e, bal yöntemiyle son 17 yılda 800'ün üzerindeki çiftin çocuk sahibi olduklarını söyledi.


 Kaliteli sperm

Bal, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde tedavi yöntemi değil.  Tüp bebek yönteminin de içinde bulunduğu seçeneklerden  başarısız olan çiftler bal'ı deniyor.

Fer Bal'ın sahibi Selçuk Solmaz'a göre,  bal ve bal ürünlerinin en önemli özelliği  hücre yenileyici  olması.  Hücreler yenilenince, kişinin morali yükseliyor. Daha iyi besleniyor. Hayata pozitif bakıyor.  Beden giderek  güçlenirken yinelenen hücreler  sperm kalitesini artırıyor. Sperm kalitesi artınca çocuk  için uygun  ortam hazırlanıyor.


Hücreler sıfır kilometre

Solmaz, bu çiftler için  bal ürünlerinden özel bir karışım hazırlıyor.  Hücre yenileme özelliğine sahip  Arı sütü, hazırlanan karışımın olmazsa olmazı.  Çiftler, uzun bir süre verilen miktarlarda bu karışımı kullanıyorlar.  Ölen hücrelerin yerine  sıfır kilometre hücre geliyor. Hücrelerin yinelenmesi kişinin sağlığını tepeden tırnağa değiştiriyor.


 Bal'da nelere dikkat edeceğiz

ARI SÜTÜ: Markalı ürünlerden yararlanmak gerekiyor. Arı sütü de yüzyılın en değerli  ürünlerinden. Kime ve nasıl verilmesini işin uzmanları biliyor. Yaşam kalitesini artırmak ya sağlık için veriliyor.

PPOROLİS: Arıların bitkilerden ürettiği ve kovan içi temizlikte ve kovanın yalıtımında kullandıkları bir madde. Kovana giren ve taşıyamayacakları kadar böcekleri öldürüp bu sıvıyla kaplarlar ve onu yalıtırlar. İnsanlar da arıların ürettiği bu maddeyi sağlık için tüketir.

İKİ ÇEŞİDİ MUTLAKA: Soğuk yendiğinde ishali kesiyor.  Ilık suyla içildiğinde kabızlığı önler. Balın rengi su beyazından koyu kahverengiye kadar değişir. Çok açık renkli olan narenciye balı. Sarıya yakın olanı yayla balı. En koyu renkli  organik kestane balı. Doğal antibiyotik olarak kullanılabilir. Bal gıdalar arasında en kıymetli besinlerden biri. Değişime uğramayan bir madde. Uzmanlar, mutfaklarda iki çeşit olmalı diyor. Her gün evden çıkarken 'şeker hastası değilseniz' bir- iki kaşık bal yemeli. Beyin tatlıyla besleniyor. Sağlıklı beslenen beyin daha sağlıklı komutlar veriyor.

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