Bal kalbe iyi geliyor

Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, kalp hastalarının kışın ne tür bir beslenme şekli benimsemesi gerektiğini anlattı:"Kalp hastalarına, kışın gerektiği kadar kalori almalarını öneriyoruz. Çünkü vücutlarının soğuğa ve enfeksiyon risklerine karşı duyarlı olması için yeteri kadar kalori almaları şart. Kalp hastaları, kışın sıkı diyetler yapmamalıdır."Diyabetik olmayan hastalara, sabah kahvaltısında bir kaşık bal veya pekmez yemelerini öneren Prof. Dr. Sönmez, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, şunları da sözlerine ekledi: "Yemekler kırmızı et ve hayvansal yağ ağırlıklı olmamalı. Bunların yerine bol bol çiğ sebze ve meyve tercih edilmeli. Kalp hastaları, özellikle C vitamini içeren sebzeleri çiğ olarak tüketirlerse, bu besinlerin vitaminlerini de korumuş olurlar."