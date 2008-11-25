T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bal kalbe iyi geliyor

Kalp hastalarının kışın sıkı diyetler yapmaması gerektiğini belirten uzmanlar, kahvaltıda bir kaşık bal yenilmesini öneriyor.

25 Kasım 2008 02:00

Kalp hastalarının kışın sıkı diyetler yapmaması gerektiğini belirten uzmanlar, kahvaltıda bir kaşık bal yenilmesini öneriyor.

Düşüncesiz patron kalp hastası ediyor


Kalp sağlığınız için koşmayın, yürüyün

Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, kalp hastalarının kışın ne tür bir beslenme şekli benimsemesi gerektiğini anlattı:

"Kalp hastalarına, kışın gerektiği kadar kalori almalarını öneriyoruz. Çünkü vücutlarının soğuğa ve enfeksiyon risklerine karşı duyarlı olması için yeteri kadar kalori almaları şart. Kalp hastaları, kışın sıkı diyetler yapmamalıdır."

Diyabetik olmayan hastalara, sabah kahvaltısında bir kaşık bal veya pekmez yemelerini öneren Prof. Dr. Sönmez, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, şunları da sözlerine ekledi: "Yemekler kırmızı et ve hayvansal yağ ağırlıklı olmamalı. Bunların yerine bol bol çiğ sebze ve meyve tercih edilmeli. Kalp hastaları, özellikle C vitamini içeren sebzeleri çiğ olarak tüketirlerse, bu besinlerin vitaminlerini de korumuş olurlar."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24