'Bal gibi de Müslümandan terörist olabilir, bir de alkışlanıp, sırtı sıvazlanıyor'

Sabah yazarı Emre Aköz, Radikal İslam örgütlerinden El Kaide'nin üstlendiği 12 kişinin öldüğü Charlie Hebdo katliamına ilişkin olarak "Terörist, Müslüman olmaz" söylemini kabul etmediğini söyledi. "Bir Müslüman, inancını siyasi ideolojiye dönüştürüp amacına ulaşmak için şiddete başvurduğunda, Müslümanlığı pat diye "düşüyor" mu?" diye soran Aköz, "Yoo... Düşmek ne kelime, bir de alkış alıyor, sırtı sıvazlanıyor.

Durum böyleyken niye hâlâ "Terörün milleti- dini yoktur" demeyi sürdürüyoruz?" ifadelerini kullandı.

Aköz'ün Sabah'ta "Terörün kimliği yok mu yani?" başlığıyla yayımlanan (16 Ocak 2015) yazısı şöyle:

Terörün kimliği yok mu yani?

Ben de bir ara, "Terörün milleti dini olmaz" diye düşünmüştüm. Ancak ayakları yere basmayan bu fikirden çabuk vazgeçtim: Bal gibi olur! Millet, din, sınıf veya ırk...

Eli silahlı militanların ve onları yönetenlerin bir fikri, bir inancı, bir amacı, bir düşman tanımı yok mu yani?

Terörün bu tip bir dayanağı olmadığını söylemek... Siyasi şiddete başvuranların, "terör için terör" yaptığını öne sürmek, bence afaki bir düşünce.

Mesela Çözüm Süreci'ne rağmen "bölücü terör örgütü" diye tanımlanan PKK... Bu örgütün dayandığını iddia ettiği bir milliyeti- halkı yok mu?

Elbette var: Kürtler... PKK, "Kürtçü" bir örgüt...

Türklerle eşit olmadığını düşündüğü Kürt milletini-halkını, "kurtarmaya" çalışıyor... Bu sebeple kendilerine "özgürlük savaşçısı" demiyorlar mı zaten?

Bazı Türkler, istedikleri kadar "Kürt milleti yoktur" desin... PKK militanları olduğuna inanıyor: Hem de öylesine inanıyor ki o milleti- halkı kurtarmak için ölmeyi dahi göze alıyor.

Peki, "İslamcı" denilen silahlı örgütler çok mu farklı?

Neticede onlar da "kurtarılacak" bir insan topluluğu olduğuna inanıyor: Müslümanlar... Kimden kurtarılacak? ABD ve AB emperyalizminden, Batı materyalizminden... (Bu örgütlerin Rusya'dan ve Çin'den hemen hiç söz açmadığının farkında mısınız? Yazın bir kenara...)

Bitmedi... Kurtardıktan sonra da bir İslam devleti kuracaklar. Bu devletin başında Halife olacak.

Başta Kuran olmak üzere, hadislerden ve İslam tarihinden esinlenerek çıkardıkları yasalarla yönetilecek o devlet.

Bir de "Terörist, Müslüman olmaz" diyoruz. Niye ki? Bir Müslüman, inancını siyasi ideolojiye dönüştürüp amacına ulaşmak için şiddete başvurduğunda, Müslümanlığı pat diye "düşüyor" mu? Yoo... Düşmek ne kelime, bir de alkış alıyor, sırtı sıvazlanıyor.

Durum böyleyken niye hâlâ "Terörün milleti- dini yoktur" demeyi sürdürüyoruz?