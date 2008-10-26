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Bilim / Teknoloji

Bal arıları 4'e kadar sayabiliyor

Avustralyalı bir araştırmacı, bal arılarının 4'e kadar sayabildiklerini ortaya çıkardı.

26 Ekim 2008 03:00

Avustralyalı bir araştırmacı, bal arılarının 4'e kadar sayabildiklerini ortaya çıkardı.

"Australian Broadcasting Corporation (ABC)" radyosunun haberine göre çalışma, Queensland Üniversitesinden araştırmacı Mandyam Srinivasan tarafından yapıldı.

Bir tünelin içerisine 5 işaret yerleştirildi ve bunlardan birine nektar kondu. Tünele bırakılan arılar, nektarın bulunduğu yere uçtu.

Daha sonra nektar başka bir noktaya bırakıldı ve arılar tekrar tünele kondu. Arılar bu kez, önce nektarın ilk konduğu noktaya uçtu, yiyeceği burada bulamayınca, nektarın bulunduğu ikinci noktaya geçti.

Bu şekilde üçüncü ve dördüncü aşamalara geçirilen arıların, dört işarete kadar sırayla yer değiştirebildikleri gözlendi. Ancak arılar, dörtten yukarıya çıkamadı. Araştırmacı Srinivasan, bir susam büyüklüğünde beyne sahip olan arıların gerçekten şaşırtıcı çok sayıda yeteneğinin bulunduğunu söyledi.

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