Bal, Alman basınında

T24 - Alman "Berliner Morgenpost" gazetesi, 60. Berlin Film Festivali Berlinale'de en büyük ödül olan "Altın Ayı" ödülünü kazanan "Bal" filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu'na geniş şekilde yer verdi.



Gazetenin birinci sayfasında "Bal ile Ayı Avlanır" başlığıyla verilen haberde, Kaplanoğlu'nun "Bal" filmiyle Türkiye adına, 46 yıldan sonra ikinci kez "Altın Ayı" ödülünü kazandığı hatırlatıldı. Gazetede ayrıca Kaplanoğlu ile yapılan röportaj yayımlandı.



"Bild am Sonntag" gazetesi, "Onlar Ayıları Vurdular" başlığıyla verdiği haberde, Yusuf karakterini canlandıran 8 yaşındaki Bora Altaş'ın fotoğrafını koyarak, Bora'nın "Bal" filminin odak noktasında bulunduğunu yazdı.



"Welt am Sonntag" gazetesi de Bora'nın fotoğrafını kullanarak, kırmızı halı üzerinde büyük bir oyuncu gibi davrandığı görüşüne yer verdi.



Çok sayıda televizyon kanalı da haber bültenlerinde "Bal"ın başarısına yer verdi.

