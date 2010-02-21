T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bal, Alman basınında

60. Berlin Film Festivali Berlinale'de en büyük ödül olan "Altın Ayı" ödülünü kazanan "Bal"a Alman basınında geniş yer ayrıldı.

21 Şubat 2010 02:00

T24 - Alman "Berliner Morgenpost" gazetesi, 60. Berlin Film Festivali Berlinale'de en büyük ödül olan "Altın Ayı" ödülünü kazanan "Bal" filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu'na geniş şekilde yer verdi.

Gazetenin birinci sayfasında "Bal ile Ayı Avlanır" başlığıyla verilen haberde, Kaplanoğlu'nun "Bal" filmiyle Türkiye adına, 46 yıldan sonra ikinci kez "Altın Ayı" ödülünü kazandığı hatırlatıldı. Gazetede ayrıca Kaplanoğlu ile yapılan röportaj yayımlandı.

"Bild am Sonntag" gazetesi, "Onlar Ayıları Vurdular" başlığıyla verdiği haberde, Yusuf karakterini canlandıran 8 yaşındaki Bora Altaş'ın fotoğrafını koyarak, Bora'nın "Bal" filminin odak noktasında bulunduğunu yazdı.

"Welt am Sonntag" gazetesi de Bora'nın fotoğrafını kullanarak, kırmızı halı üzerinde büyük bir oyuncu gibi davrandığı görüşüne yer verdi.

Çok sayıda televizyon kanalı da haber bültenlerinde "Bal"ın başarısına yer verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24