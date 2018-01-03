Bakunin paylaşımına 'Türklüğü aşağılamak'tan soruşturma

Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek için sosyal medyadan Mihail Aleksandroviç Bakunin’in sözünü paylaşan gazeteciye “Türklüğü aşağılamak”tan soruşturma açıldı. Emniyet’te ifade veren gazeteci, “Yargılanması gereken biri varsa o da 1876 yılında yaşamını yitiren Bakunin’dir” dedi

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Adalet Yürüyüşü sırasında gazeteci Murat Güreş, Bakunin’in “Hukuk iktidarların fahişesidir” sözünü paylaştı ve bu yürüyüşe desteğini açıkladı. Kuvvetler ayrılığının her iktidar döneminde sarsıntıya uğradığını anlatmaya çalışan bu sözü paylaştıktan sonra telefonla ifadeye çağrılan Güreş, Bakunin sözü nedeniyle hakkında TCK 301’den soruşturma açıldığını öğrendi.

Kocaeli Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından şikâyet edildiğini öğrenen ve Antep Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilen Güreş'in, “Hukuk iktidarların fahişesidir” sözünü yazdığı için, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağıladığı” iddiası ile savunması istendi.

"Bakunin’in kanuni mirasçıları sorumlu"

“Hukuk iktidarların fahişesidir” sözü ile “Türk milletini aşağıladığı” öne sürülen Güreş, bu sözün kendisi tarafından bulunmadığını ve sözün ilk olarak 1800’lerde yaşamış Rus anarşist Bakunin tarafından dillendirildiğini söyledi. Türk milletini aşağılama amacı taşımadığını, sözü söyleyenin kendisi olmaması nedeniyle bu suçtan yargılanamayacağını söyleyen Güreş, “Yargılanması gereken biri varsa o da Bakunin’dir” dedi. Gazeteci Güreş, 1876 yılında yaşamını yitiren Bakunin’in bu sözün sahibi olması nedeniyle kanuni mirasçılarının konu hakkında ifade verebileceğini söyledi. Güreş’in ifadesinin ardından soruşturmanın genişletilip genişletilmeyeceğine karar verilecek.