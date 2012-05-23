Can Bonomo'ya Eurovision'da son dakika golü!



Eurovision temsicimiz Can Bonomo'nun menajeri Ece Çelebioğlu, twitter sayfasından şarkıcının ailesinin yarışmayı bilet ayrılmadığı için izleyemeyediğini açıkladı.



Milliyet'te yer alan habere göre, Çelebioğlu, "Son dakika golü. Can'ınkiler de dahil ailelerimizi yarışmayı izlemeye sokamıyoruz. Çünkü 'birileri'nin misafirlerine gitti biletler. İşte o birilerinin eşleri, dostları var ya çok mühim onlara gitmiş hepsi... O adamların emmisi girecek, Can'ın ailesi TV'den izleyecek. Resmen burada bilet dileniyoruz" tweet'ini atarak üst düzey isimlere tepki gösterdi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak olan 57. Eurovision Şarkı Yarışması’nın heyecanı ve hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, final öncesi gerçekleştirilen kostümlü provada birinci yarı finalin favorisi olarak gösterilen Rusya'nın 'Buranovskiye Babuşki' grubu dumanı tüten bir soba ile, İrlandalı'yı temsilen yarışacak ikiz kardeşler ise fıskiye ile sahnede yer aldı.

İlki dün gece yapılan yarı finalde, 18 ülke arasından Romanya, Moldova, İzlanda, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Rusya ve İrlanda finale adını yazdırdı.

Türkiye'yi, 'Love Me Back' adlı şarkısıyla temsil edecek Can Bonomo yarınki 2. yarı finalde sahne alacak. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali 26 Mayıs cumartesi akşamı yapılacak



