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Gündem

Bakü'de ceketsiz diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan TANAP projesi ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının önemine dikkat çekti

01 Kasım 2017 10:47

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan TANAP projesi ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının önemine dikkat çekti.  İki lider daha sonra başbaşa görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeye ait bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. 

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ErdoğanAliyetceketsiz diplomasi
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