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Bakü'de ceketsiz diplomasi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TANAP projesi ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının önemine dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan TANAP projesi ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının önemine dikkat çekti. İki lider daha sonra başbaşa görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeye ait bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
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