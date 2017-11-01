Bakü'de ceketsiz diplomasi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan TANAP projesi ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının önemine dikkat çekti. İki lider daha sonra başbaşa görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeye ait bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Samimi ve sıcak misafirperverliği için dost ve kardeş Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı @presidentaz Sn. İlham Aliyev kardeşime teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/O8jBhjAGqb — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 31 Ekim 2017