Bakü-Tiflis-Kars treni Mersin’e 10 saat önce geldi

MERSİN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili\'nin katılımıyla 30 Ekim\'de resmi açılışı yapılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı\'ndaki ilk tren, yükünü indireceği Mersin\'e geldi.

\'Demir İpek Yolu\' olarak nitelendirilen, tarihi İpek Yolu\'nu canlandıracak BTK Demiryolu Hattı\'nın Azerbaycan\'daki resmi açılışı sonrası Kazakistan\'dan yola çıkan ilk tren 600 tonluk yükünü indireceği Mersin\'e 10 saat erken ulaştı. Kentte gelen treni karşılayan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt, demiryolunun Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetleri, Türkiye ile Gürcistan ve Çin arasında çok önemli bir koridor oluşturduğunu söyledi. Kurt, \"İlk trenimiz bugün varış yeri olan Mersin\'e vaktinden 10 saat önce ulaştı. Bu koridor çok önemlidir. Çünkü Avrupa\'yı Türkiye üzerinden Çin\'e, yine Çin\'i ülkemiz üzerinden Avrupa\'ya bağlayacak gerçekten bir kardeşlik ve dostluk koridorudur\" dedi.

Demiryolu hattıyla Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Gürcistan arasında dostluğun, kardeşliğin daha da gelişeceğini vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:

\"600 ton buğday taşıyan tren Kazakistan\'dan yola çıktı. Türkiye-Gürcistan arasındaki sınır garı Ahılkelek\'e kadar geniş hatta geliyor, buradan sonra Avrupa standardı olan hatla ülkemize devam ediyor. Dolayısıyla biz bir gün önce bu trenimizi Ahılkelek\'te Azerbaycan demiryolu vagonlarından teslim alıp, vagonlarımıza aktarmıştık. Kars\'ta gümrük teşkilatımızın ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın hizmetleri gerçekten çok hızlı oldu. Kazakistan\'dan Türkiye\'ye kadar yaklaşık 4 bin 200 kilometrelik mesafede yükler güvenli, aksaksız bir şekilde Mersin\'e kadar rahatlıkla geliyor. İnşallah bundan sonra Mersinli sanayicimiz bundan daha fazla istifade ederler.\"

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