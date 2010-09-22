-BAKTERİLİ KAYIP ET KORKUTTU ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Merkez Yönetim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığına, ''12 ton bakterili kayıp etin okul kantinleri ve yemekhanelerine girmesini engellemesi'' çağrısında bulundu. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte ortaya atılan ''12 ton bakterili hamburger etinin kayıp olduğu ve piyasaya sürüldüğü'' iddiasının, çocukların okul kantinleri ve yemekhanelerinde sağlıklı koşullarda beslenebilmeleri üzerinde ciddi bir tehdit yarattığı değerlendirmesinde bulundu. Sendika olarak söz konusu durumun kendilerinde de ciddi endişe yarattığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İddiaların çok fazla tüketilen hazır yiyecek ürünleri özellikle de hamburger eti üzerinden şekillenmesi daha fazla kaygı vermektedir. Bu sorunun okul kantinleri ve yemekhanelerini de tehdit etmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ilgili kurumlarla ortak hareket ederek çocuklarımızın sağlığını koruyucu tedbirler almak zorundadır. Denetimsizliğin yoğun olduğu kantin ve yemekhanelerde 'çocuklarımızın sağlıklı beslenme haklarının istismar edilmesi' engellenmelidir. Eğitim Sen olarak tüm yetkililere ve özellikle de Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yapıyoruz. İddialar ciddiyetle araştırılmalı ve çocuklarımızın sağlığı için gerekli tüm önlemlerin alınarak gereken yapılmalıdır. 12 ton bakterili kayıp etin okul kantinleri ve yemekhanelerine girmesini engellemelidir.''