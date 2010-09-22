T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BAKTERİLİ KAYIP ET KORKUTTU ANKARA (A.A)

22 Eylül 2010 14:26

-BAKTERİLİ KAYIP ET KORKUTTU ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Merkez Yönetim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığına, ''12 ton bakterili kayıp etin okul kantinleri ve yemekhanelerine girmesini engellemesi'' çağrısında bulundu.  Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte ortaya atılan ''12 ton bakterili hamburger etinin kayıp olduğu ve piyasaya sürüldüğü'' iddiasının, çocukların okul kantinleri ve yemekhanelerinde sağlıklı koşullarda beslenebilmeleri üzerinde ciddi bir tehdit yarattığı değerlendirmesinde bulundu.  Sendika olarak söz konusu durumun kendilerinde de ciddi endişe yarattığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İddiaların çok fazla tüketilen hazır yiyecek ürünleri özellikle de hamburger eti üzerinden şekillenmesi daha fazla kaygı vermektedir. Bu sorunun okul kantinleri ve yemekhanelerini de tehdit etmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ilgili kurumlarla ortak hareket ederek çocuklarımızın sağlığını koruyucu tedbirler almak zorundadır. Denetimsizliğin yoğun olduğu kantin ve yemekhanelerde 'çocuklarımızın sağlıklı beslenme haklarının istismar edilmesi' engellenmelidir. Eğitim Sen olarak tüm yetkililere ve özellikle de Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yapıyoruz. İddialar ciddiyetle araştırılmalı ve çocuklarımızın sağlığı için gerekli tüm önlemlerin alınarak gereken yapılmalıdır. 12 ton bakterili kayıp etin okul kantinleri ve yemekhanelerine girmesini engellemelidir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24