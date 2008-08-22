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Sağlık

Bakteriler teslim olacak

Bakterileri öldürmeyip onları etkisiz hale getiren bir antibiyotik geliştirildi.

22 Ağustos 2008 03:00

Sindirim sisteminde zehirlenmeye yol açan salmonella gibi bir dizi bakteriyi öldürmeyip iletişimini keserek toksin salgılamalarını engelleyen ve bu yolla etkisiz hale getiren bir antibiyotik geliştirildi.

Teksas Güneybatı Tıp Merkezi’nden Dr. Vanessa Sperandino dün yaptığı açıklamasında, bakterilerin öldürücü genlerini harekete geçirip toksin salgılamak için doğru sinyali beklediklerini,LED209 adlı yeni antibiyotiğin ise bakterilerin iletişim sinyallerini bloke ederek, insanın hastalanmasına yol açan salgılamayı engellediğini belirtti. Bakteri, iletişiminin kesilmesinden ötürü uygun ortamda bulunduğunu fark edemiyor.

Bu yöntemin yeni bir tür antibiyotik tedavisi sağlayacağını, bakteriyi öldürmeyip "silahsızlandırdıklarını" kaydeden bilim adamları, bakterilerin, öldürücü antibiyotiklere karşı uyum geliştirebildiklerini, yeni yöntemde ise bunun mümkün olamayacağını düşündüklerini ifade etti.
Yeni antibiyotik, ilk belirlemelere göre en az 3 hastalığa karşı kullanılabilecek.

(AA)

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