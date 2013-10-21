Bakteriler antibiyotiğe karşı daha dirençli

Newsweek dergisinde yer alan bir araştırmada, bakterilerin antibiyotiklere karşı dirençli bir hale geldiği bildirildi. Araştırmada, bu durumun birçok hastalığın tedavisini zorlaştırdığı belirtildi.

ABD’de yayınlanan Newsweek dergisi, bakterilerin antibiyotiklere karşı daha dirençli hale geldiğini yazdı.

Dergiye konuşan uzmanlara göre; daha önce antibiyotikle kolayca tedavi edilebilen enfeksiyonlar bile artık ölümle sonuçlanabiliyor.

İshal ve yüksek ateş gibi bazı rahatsızlıkların tedavisi de giderek zorlaşıyor.

Uzmanlar, bu durumu kamu sağlığına yönelik en büyük tehdit olarak niteliyor. Doktorlara göre; antibiyotik sonrası döneme girmek üzereyiz.

Uzmanlar, kalp nakli gibi önemli operasyonların antibiyotik tedavisi olmadan yapılamayacağına da dikkat çekiyor.

Tavukların hızlı büyümesi için kullanılan antibiyotiğin, sorunun ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı sanılıyor.