Bakliyat alım fiyatları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirlediklerini açıklarken, "Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakliyat alım fiyatlarını açıkladı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle; "TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını ton başına bin 100 liradan bin 275 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıyoruz.

Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır."

"Tohum desteği genişletilecek; hayvan başı 65 lira hayvan başı 65 lira verilecek"

Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 21 ile yüzde 75 hibeli tohum desteği sağladıklarını belirten Pakdemirli, bu projeyi gelecek yıl daha da genişleteceklerini söyledi.

Pakdemirli, salgın nedeniyle üreticinin tarlasından ve işletmesinden çekilmemesini istediklerini vurgulayarak, "Yine hazır sizlerle bir aradayken bir müjde daha vermiş olayım. Hayvancılık alanında önemli çalışmalar ve hedefler içindeyiz. Bu kapsamda yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere toplamda 100 milyon liralık yem desteği vereceğiz. Her durumda size yetişiriz, siz müsterih olun. Manipülasyonları, felaket senaryolarını kafanıza takmayın. İşlerinize bakın. Yeter ki programlı çalışın, yeter ki planlı üretin" diye konuştu.

Pakdemirli, Uzaktan Eğitim Sistemi'ne ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Çiftçilerimiz bakanlığımızın internetten yayın yapan televizyonu webtarımTV üzerinden uygun saatleri dikkate alarak programlanan canlı yayın derslerini izleyebilecek. İhtiyaç duyulması halinde de canlı yayın derslerine soru ve talepler iletilebilecek. Bu derslerin gün içinde tekrarı olacak. Tarıma ve ormana dair konulardaki eğitim ve bilgilendirme videolarımıza ulaşabileceksiniz. Uzmanlarımızın düzenlediği eğitimlere evinizden katılabilecek, sorularınızı da sorabileceksiniz. Uzaktan Eğitim Sistemi'nin bir parçası ve tamamlayıcısı olarak bugün Dijital Tarım Kütüphanesi'ni de hizmete açıyoruz. Burayı da inceleyince göreceksiniz, binlerce yazılı ve görsel kaynak sizi bekliyor. Böylelikle siz değerli çiftçilerimiz yorgunluk atarken, çay içerken, boş vaktinizde, yani 365 gün 24 saat Uzaktan Eğitim Sistemimizden istifade edebileceksiniz, kütüphanemize girip kitaplara, dergilere, makalelere ulaşabileceksiniz."

Yarın saat 11.00'de başlamak üzere canlı yayın ve eğitim programlarının hazırlandığını dile getiren Pakdemirli, "Eğitim ve bilgilere akademi.tarimorman.gov.tr üzerinden rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Yarın saat 11.00'de buluşalım. İlk dersi de ben vereceğim" diye konuştu.