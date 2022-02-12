Baklavası yapılmıştı; 2 liraya boş tost!

Gaziantep'in yanı sıra, Ankara ve İstanbul'da şubesi bulunan, atom, çikolatalı kavurmalı, muzlu, karışık, kaşarlı, gibi çok çeşit tost yaparak sosyal medya hesaplarından paylaştığı için "Tostçu Erol" adıyla fenomen olan tostçu Mehmet Erol Sorgulu, bu kez de yarım ekmek arasına ketçap ve biber koyarak 2 TL'den satmaya başladı.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre Erol yaptığı boş tosta ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bu tostu ben çırak olarak tostçuluğa başladığım 2000 yılında o zamanın parası 100 kuruşa satıyordum. Kötü bir tost da değil aslında. Şuan 20 TL'den başlayıp, 50 TL'ye kadar giden bir fiyat arasında tost satışı yapıyoruz.

Aradan geçen 22 yılda boş tostun fiyatı da yaklaşık 20 kat artmış. 22 yıl önce bu tosttan çok satardık. Amacımız, hem insanlara nostalji yaşatmak, hem de, her şeyin ateş pahası olduğu bir dönemde insanlara değişik bir alternatif sunmak."

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde bir tatlıcı dükkânında boş baklava satılması sosyal medyada gündem olmuştu.