Baklavacılardan fıstık tepkisi

Yüksel KOÇ / İstanbul,(DHA)

BAKLAVA ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), fıstık fiyatlarının 210 liraya çıkması nedeniyle fiyatların kabul edilebilir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmediklerini söyledi.

\'STOKÇULAR FİYATI 210 TL\'YE ÇIKARDILAR\'

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 2017 yılının başında 60 lira civarında seyreden fıstık fiyatının şu an 210 liraya yükseldiğini belirterek, \"Normalde olması gereken fiyat 70-75 liradır. Fiyatlardaki bu fahiş artışın sebebi karaborsacı ve stokçulardır. Üreticiden 60 TL\'ye topladığı fıstığı depolayarak, piyasaya azar azar çıkartarak, kademeli yükselterek satmaya başladığı fıstığı Ramazan ayının yaklaşmasıyla 210 TL\'ye çıkarmışlardır. Aradaki bu yüzde 300 karı ceplerine indiren stokçulardır\" dedi.

\'FISTIK FİYATLARI KABUL EDİLEBİLİR SEVİYEYE GELİNCEYE KADAR FISTIKLI BAKLAVA YAPMAYACAĞIZ\'

Karaborsacılar ve stokçuların sektördeki denetleyici ve belirleyici mekanizmaların oluşmamasından doğan boşluktan yararlandıklarını, son 5 gün içinde fıstık fiyatını 150 liradan 210 liraya çıkardıklarını savunan Yıldırım, \"Bu durumda en çok zarar görenler ise fıstık üreticisi, fıstığı son ürün olarak satan kuruyemişçi, baklavacılar ve fıstık kullanan diğer sektör mensuplarıdır. Baklava sektörü fıstıktaki fahiş artışa rağmen zam yapmayı düşünmüyor. Fıstık fiyatları kabul edilebilir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmüyor\" dedi.

BAKANLIK İLE GÖRÜŞÜP FISTIK İTHALATI TALEP EDECEKLER

Fıstık fiyatlarındaki kontrolsüz fiyat politikalarının önüne geçilmesi için ithalat gümrük vergilerinin düşürülmesi gerektiğini savunan Yıldırım, \"İthalatın önünün açılması gerekmektedir. Haksız rekabet, kayıt dışı faaliyetler ve karaborsacılığa yönelik faaliyetler içerisinde olanların tespit edilerek yaptırım uygulanması ve ağır bir şekilde cezalandırılması gerekmektedir\" diye konuştu.

FISTIK SEKTÖRÜNDEKİ KAYIT DIŞI KAZANÇ 4 MİLYAR 250 MİLYON LİRA İDDİASI

Karaborsacılar ve stokçuların son 17 aylık haksız kazancının 4 milyar 250 milyon lira olduğunu savunan Yıldırım, \"Bu para tamamen baklava sektörünün cebinden çıkmıştır. Bunun önüne geçilmezse milli tatlımız olan baklava üretiminde ciddi düşüşler yaşanacağı gibi istihdam olarak da kayıplar yaşayacağız.Yetkililer ve ilgili bakanlıkların yapması gereken fıstık fiyatlarını 210 TL yapan bu stokçulara dur demesi gereğinin de hemen yapılmasıdır. Bu durumu daha detaylı izah etmek için Çarşamba günü Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanımızı sayın Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı makamında ziyaret edeceğiz\" dedi.

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