Baklavacılar siparişlere yetişmekte zorlanıyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- BAYRAM sofralarının vazgeçilmezi baklava, yine en çok tercih edilen tatlılardan biri oldu. İnce açılmış yufkası, bol ceviz veya fıstığı, tam kıvamındaki şerbeti ile damakları tatlandıran baklavalar, bayram ziyaretlerinde de en çok götürülen hediyeler arasında ilk sırada yerini aldı.

Uzun Kurban Bayramı tatili süresince yoğun sipariş almaya başladıklarını belirten baklava ustası Veysel Murat, 17 farklı satış noktasında taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyledi. En pahalı tatlı çeşitleri arasında yer alan baklavalarda fiyatların 3 aydır değişmediğini vurgulayan İzmir Ticaret Odası (İZTO) 10\'uncu Pasta ve Şekerleme Meslek Komitesi Meclis Üyesi de olan Murat, \"Fıstıklı baklava kilogramı 75 lira, cevizli baklava 54 lira, şöbiyet ve diğer çeşitleri ise 80 lira civarında seyrediyor. Hiçbir ürünümüzde bayram zammı olmadı. Yaklaşık 3 aydır fiyatlarımız bu şekilde devam ediyor. Siparişlerimiz günlere yayıldı. Yoğun bir şekilde yetişmeye çalışıyoruz. Bayramın sonuna doğru biraz daha sakinleyeceğini düşünüyoruz\" dedi.

BAKLAVANIN RENGİNE DİKKAT

İyi bir baklava satın almak isteyenlerin ücret konusunda cimri davranmaması gerektiğini söyleyen Veysel Murat, her bütçeye uygun çeşitleri bulunsa da kaliteli ve lezzetli baklavaların kilosunun ortalama 70 ile 80 lira arasında değiştiğini ifade etti. Lezzetli baklavayı ayırt etmenin yolları hakkında bilgi veren Murat, şöyle konuştu:

\"Herkes kendi bütçesine göre olan baklavayı tercih ediyor. Ancak koyun yağından, iyi bir sade yağla ve iyi bir fıstıkla yapılmış baklava 70-80 lira civarındadır. Baklavanın iyisini seçerken rengine dikkat edilmeli. İyi baklava altın sarısı rengindedir. Taze olan baklava parlak olur. Yediğinizde de \'hış\' diye bir ses gelir. O da baklavanın iyi işçilikle yapıldığını ve hamurunun ince olduğunu kanıtlar. Bizim tavsiyemiz, vatandaşlar bu bayramda da her zaman aldıkları, güvendikleri yerlerden tadarak baklava alsın.\"



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