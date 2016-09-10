Baklavacı Mustafa Seyidoğlu 'FETÖ'den tutuklandı!

'FETÖ’nün iş dünyası yapılanması iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seyidoğlu Baklavaları’ndan Mustafa Seyidoğlu tutuklandı.

Malvarlığına tedbir kararı

Savcılık kararıyla Seyidoğlu'nun mal varlığına tedbir kararı da konuldu. 1950 yılında Gaziantep'ten İstanbul'a göç eden Habeş Seyidoğlu tarafından kurulan 1952'den sonra mağazalaşmaya başlayan Seyidoğlu'nun Hadımköy Organize Sanayi Bölgesi'nde de fabrikası bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında iş adamı Mustafa Seyidoğlu ile adliye personeli ve cemaat mensubu olduğu söylenen bazı kişilerin de bulunduğu 30 kişinin hâkimlik işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, Mustafa Seyidoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 23 kişinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Adli kontrol hükümleri kapsamında, serbest bırakılanlara yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Güllü için itiraz

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hâkimliğe sevk edilen TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz ve Nejat Güllü'nün de aralarında bulunduğu 38 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Soruşturmayı yürüten savcılık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakimliğe sevk ettiği ancak adli kontrol şartıyla serbest kalan 38 şüpheli için hâkimliğe itiraz dilekçesi gönderdi. Şüphelilerin, tekrar tutuklanmaları istendi.

Firmadan açıklama

Seyidoğlu firmasından Mehmet Necati Seyidoğlu imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi ve sonrası olaylardan derin üzüntü duyduk. Yürütülen soruşturma ile gerçeklerin gün ışığına çıkartılacağına olan inancımız sonsuz.

Basına yansıyan FETÖ soruşturma haberlerine ilişkin marka sahibi olarak ismi geçen Mustafa Seyidoğlu’nun Seyidoğlu Şirketler Grubu’nda hiçbir imza yetkisi bulunmamaktadır. Seyidoğlu, markanın kurucusu Habeşli Seyidoğlu’nun en büyük oğlu Mehmet Necati Seyidoğlu tarafından yönetilmekte olup haberlerde firma sahibi olarak ismi geçen Mustafa Seyidoğlu sadece Laleli mağazasının sahibidir.

Aile soyadını taşıması sebebiyle Mustafa Seyidoğlu’nun Seyidoğlu markasıyla ilişkilendirilmesi bizi derinden üzmektedir. Markamız Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Necati Seyidoğlu başta olmak üzere tüm yönetim kadrosu ve çalışanlarıyla işlerinin başındadır ve hizmet vermeye devam etmektedir. Bu sebeple kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklamamızı değerlendirmenize sunarız.

Sizlerin ve kamuoyunun da yakından bildiği gibi Seyidoğlu temeli Habeş Seyidoğlu tarafından atılmış 64 yıllık köklü geçmişe sahip bir marka. Bu süreçte, Türkiye’de ve dünyada başarılara imza atan Seyidoğlu ülke ekonomisinin gelişimine de önemli katkılarda bulunmaktadır.

Seyidoğlu, hiçbir zaman ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığına zarar verecek bir görüşün ya da yapılanmanın destekçisi olmamıştır. Herhangi bir terör örgütü ile bağlantıda olması ya da finansal destek sağlaması da mümkün değildir.

Seyidoğlu, geçmişin de olduğu gibi bugün de doğruluk ve dürüstlük ilkesiyle hareket etmektedir. Bizimle aynı ilkeleri benimseyen yönetim kadromuz ve ekibimizle birlikte çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Seyidoğlu olarak halen; yurt içinde ve yurt dışında toplam 36 mağaza, dünya çapında 300 noktada hizmet vermektedir. Ayda 50 ton baklava ihracatı gerçekleştirerek uluslararası başarısını istikrarlı bir şekilde yükseltmektedir.

Ülkemize ve halkımıza en iyiyi sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya, milli birlik ve beraberlik duygusuyla hareket etmeye devam edeceğiz.