Baklava arasında Captagon

Gaziantep’ten Ankara'ya gönderilen baklavaların altında gizlenmiş 50 uyuşturucu Captagon hap ele geçirilirken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Ankara'ya uyuşturucu hap gönderdiği bilgisini aldığı Harun D. ve Barış D.'yi bir otobüs firmasına baklava kutusu teslim ederken gözaltına aldı. Teslim edilen kutulardaki baklavaların altında yapılan aramada 50, bu kişilerin üstünde ise 30 Captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, Ankara'nın Mamak İlçesi'nde hapları piyasaya sürdüğü belirlenen Mehmet Emrullah E. de yakalandı.



Hapları kimsenin şüphelenmemesi için baklavaların altına saklayıp sevk ettikleri ve Ankara'da işadamlarına sattıklarını öne süren 3 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

