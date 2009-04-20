T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Baklava arasında Captagon

Gaziantep’ten Ankara'ya gönderilen baklavaların altında gizlenmiş Captagon haplar bulundu, 3 kişi tutuklandı.

20 Nisan 2009 03:00

Gaziantep’ten Ankara'ya gönderilen baklavaların altında gizlenmiş 50 uyuşturucu Captagon hap ele geçirilirken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Ankara'ya uyuşturucu hap gönderdiği bilgisini aldığı Harun D. ve Barış D.'yi bir otobüs firmasına baklava kutusu teslim ederken gözaltına aldı. Teslim edilen kutulardaki baklavaların altında yapılan aramada 50, bu kişilerin üstünde ise 30 Captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, Ankara'nın Mamak İlçesi'nde hapları piyasaya sürdüğü belirlenen Mehmet Emrullah E. de yakalandı.

Hapları kimsenin şüphelenmemesi için baklavaların altına saklayıp sevk ettikleri ve Ankara'da işadamlarına sattıklarını öne süren 3 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24