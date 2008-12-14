Baklagilleri ıslatıp pişirin

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kuzu, posalı gıdaların gaz yapmaması için suyla birlikte alınması, kurubaklagillerin de

ıslatılmadan tüketilmemesini önerdi.



Kuzu, makat bölgesindeki rahatsızlıkların önlenmesinde düzenli dışkılama alışkanlığının önemine işaret etti.



Posalı gıda alınmasının buna büyük yardımı olacağını, yeterli posa almanın sırrının ise, iyi dengelenmiş, yüksek posa içeren besinlerin tüketilmesinde yattığını kaydeden Kuzu, düzenli dışkılama alışkanlığı için şunlara dikkat edilmesini önerdi:



-Posalı gıdalar tercih edilmeli.



-Soyulmamış meyve tüketilmeli.



-Kayısı, üzüm, hurma, pestil, incir gibi kurutulmuş meyve yenmeli.



-Kabuklu çiğ sebze tüketilmeli.



-Yulaf ve kepek gevreği tüketilmeli.



-Düzenli yemek yenmeli.



-Yiyecekler iyi ve yavaş çiğnenmeli.



-Daha fazla su içilmeli. (Günde 8-10 su bardak sıvı veya su)



-Düzenli egzersiz yapılmalı. (Düzenli yürüyüş, karın egzersizleri)



-Düzenli tuvalet alışkanlığı kazanılmalı.



-Stres azaltılmalı.



Posayı artırmanın yolları



Besinlerdeki posa miktarını artırmanın sanılandan daha kolay olduğunu bildiren Kuzu, bunun için de şu tavsiyelerde bulundu:



-Kepek ekmeği, kahverengi pirinç, meyve-sebze gibi yüksek posalı gıdaları; beyaz ekmek, beyaz pirinç ve cips-şekerleme gibi düşük posalı gıdalara tercih edin.



-Daha fazla çiğ sebze ve kabuğu soyulmamış meyveler yemeye çalışın. Sebzeleri pişirmek, içlerindeki posa miktarını düşürür. Yenebilen kabuklar da iyi birer posa kaynağıdır.



-Her öğünde yüksek posalı gıda alın. Unlu lapalar iyi bir başlangıç olabilir. Fakat meyve-sebzeleri de bulundurmaya çalışın.



Gerekli olan posanın bir anda değil yavaş yavaş tüketilmesi gerektiğini anlatan Kuzu, "Bir anda çok fazla miktarda posalı besin tüketmek gaz oluşumuna ve kramplara neden olabilir. İstenilen miktara ulaşmak bir kaç ayı bulabilir. Ancak, bu süreçte yeterli miktarda sıvı almayı unutmamak gerekir" ifadesini kullandı.



Kepekli ekmek



Ekmeğin renginin kahverengi olmasının, kepekli olduğu anlamına gelmediğine dikkati çeken Kuzu, şöyle konuştu:



"Kepekli ekmeklerin rafine edilmiş buğday unundan yapılanlardan daha koyu kahverengi olduğu doğrudur. Bununla birlikte, bazı ekmeklerdeki kahverengi boyamadan kaynaklanır. Bu tip ekmeklerin etiketinde 'karamel ile renklendirilmiştir' diye yazar. Kepekli buğday unu ile yapılmış ekmeklerin tercih edilmesi gerekir" diye konuştu.



Posalı diyet ve gaz sorunu



Yüksek posalı diyet alınmasının beklenen yan etkisinin bağırsak gazı ve şişkinlik olduğuna işaret eden Kuzu, bu nedenle posalı besinlerin oranının yavaş yavaş yükseltilmesini önerdi.



Bağırsak gazını ve atık maddelerin sıkışarak kabızlık yapmasını önlemek için posalı gıda ile birlikte su alınmasını tavsiye eden Kuzu, şunlara dikkati çekti:



"Genellikle baklagillerden ve lahana türü sebzelerden gaz yaptığı için şikâyet edilir. Bunun bir nedeni, bazı karbonhidratları sindirecek doğru enzimlere sahip olunmamasıdır. Bağırsak duvarında bazı karbonhidratların sindirimi için gerekli enzimlerin vücut tarafından üretilememesi, sindirim işlevini bozar ve gaz oluşumu meydana gelir. Bu durum şişkinlik hissedilmesine neden olur."



Kuzu, süt, buğday özü, soğan, havuç, kereviz, muz, üzüm, kuru kayısı, erik suyu ve sorbitolün (meyve şekeri) gaz yapıcı besinler olduğunu belirterek, baklagillerin neden olduğu gazın zararsız hale gelmesi şunları önerdi:



-Kurubaklagiller hazırlanırken akşamdan suda ıslatılmalı, yemek başka temiz su ile hazırlanmalı. Gaz yapıcı bazı karbonhidratları emdiği için ıslatma suyu kullanılmamalıdır.



-Kurubaklagillerin pişirilmesi için yeteri kadar zaman ayrılmalıdır. Böylece kolay sindirilir.



-Baklagiller veya benzeri rahatsızlık veren besinlerden daha küçük porsiyonlar alınmalıdır.



-Konserve edilmiş baklagillerin suyu boşaltılmalı ve temiz su ile yıkanmalıdır.



(AA)

