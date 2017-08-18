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Bakkallığı bıraktı, binicilik ve okçuluk eğitimi vermeye başladı

İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa İlçesi'nde 42 yaşındaki Rıfat Demirci kentte süpermarketlerin sayısının giderek çoğalması nedeniyle bakkal dükkanını satıp at biniciliği ve geleneksel okçuluk eğitimi vermeye başladı

18 Ağustos 2017 18:29

İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa İlçesi\'nde 42 yaşındaki Rıfat Demirci kentte süpermarketlerin sayısının giderek çoğalması nedeniyle bakkal dükkanını satıp at biniciliği ve geleneksel okçuluk eğitimi vermeye başladı.
7 yıldır ilçede bakkallık yapan ve at sporları ile okçuluk meraklısı evli 3 çocuk babası Rıfat Demirci, kentte sayısı giderek artan süpermarketlerle rekabet edemeyince bakkal dükkanını sattı. Hobisini işe dönüştürmek isteyen Demirci ilçedeki Park Vadi mesire alanında bir yer ayarladı. Demirci burada  \'Mısra\' isimli atıyla, binicilik ve geleneksel okçuluk eğitimi vermeye başladı.
Büyük marketler ve AVM\'lerin sayısının giderek artmasıyla bakkalını satmaya karar verdiğini belirten Rıfat Demirci şöyle dedi:
\'\'Yaklaşık 3 senedir okçuluğa gönül verdik. Kültürümüzü, tarihimizi yaşatalım diye değerli ağabeylerimizin desteğiyle bu yola girdik. 3 yıldır okçulukla uğraşırken bakkal dükkanım vardı. Dün itibariyle devrettim. AVM’ler, büyük marketler ortalığı sardı. Küçük esnaf can çekişiyor. Artık ne yaparız ne ederiz diye düşünürken Erbaa Belediye Başkanımız Hüseyin Yıldırım’ın da büyük destekleriyle bu işi yapmaya karar verdik. Amacımız kaybolmuş bir kültürü, tarihi yaşatmak. Aynı zamanda evimizi geçindirmek için bu işe başladık.\'\' 
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