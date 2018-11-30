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Bakkaldan silahlı soyguna 2 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesindeki bakkaldan silahlı soygun yaptığı öne sürülen 4 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı

30 Kasım 2018 20:53

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine ilçesindeki bakkaldan silahlı soygun yaptığı öne sürülen 4 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2\'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, kırsal Yolboyu Mahallesi\'ndeki bakkalda meydana geldi. Otomobille bakkala giden A.K.K., E.A., B.Ç. ve E.A., işletme sahibi Mehmet Yavaş\'ı tabancayla etkisiz hale getirip, kasadaki paraları ve cep telefonunu alarak kaçtı. Yavaş, soyguncular ayrıldıktan sonra durumu jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, aynı gün zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliye sevk edilen zanlılardan E.A. ve A.K.K. tutuklandı. B.Ç. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan para ve cep telefonu ise Mehmet Yavaş\'a teslim edildi.

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