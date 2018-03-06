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Bakkaldan çalınan 20 bin liralık ürün ormanlık alanda bulundu

TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, bakkaldan çalınan 20 bin lira değerindeki ürünler, jandarma tarafından ormanlık alanda bulunup, sahibine teslim edildi

06 Mart 2018 19:12

TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde, bakkaldan çalınan 20 bin lira değerindeki ürünler, jandarma tarafından ormanlık alanda bulunup, sahibine teslim edildi.
Olay, dün, Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik köyündeki bakkalda meydana geldi. Bakkaldan 20 bin lira değerindeki içki, sigara ve gıda maddesi çalındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bakkal sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen E.A., Başçiflik ilçesi Erikbelen köyünde yakalandı. Bakkaldan çalınan malzemeler ise şüphelinin yer göstermesi sonucu, köy yakınındaki ormanlık alanda bulunduktan sonra sahibine teslim edildi.

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