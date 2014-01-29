Bakkaldan 27 lira çalan çocuğa 27 ay hapis cezası



Kahramanmaraş'ta bir bakkaldan 27 lira çalan 16 yaşındaki İ.B. mahkeme tarafından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, zanlının yaşının küçük olması ve iyi halinden dolayı cezayı 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına indirdi.

Kahramanmaraş’ta bir bakkal dükkanının açık unutulan penceresinden kolunu içeri uzatarak kasadan 27 lira çalan 16 yaşındaki İ.B. mahkeme tarafından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın görüldüğü çocuk mahkemesi hakimi, zanlının yaşının küçük olması ve iyi halinden dolayı cezayı 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına indirdi. Karar karşısında mağdur bakkal mahkemede sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Radikal'in Cihan Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre Fakat Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kamu davası açıldığı için karar sanık avukatı tarafından temyiz için Yargıtay’a gönderildi.

İddianameye göre, Sümer Mahallesi'nde Necati A. (46)’ya ait bakkalda geçen yıl meydana gelen olayda, İ.B. açık unutulan dükkânın penceresinden elini uzatarak kasadan bozuk 27 TL çaldı. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, kasa üzerinde İ.B.’nin parmak izlerine rastladı. Müslüm adında bir arkadaşına bakkal dükkânından hırsızlık yaptığını da söyleyen İ.B. hakkında, ‘bina içerisindeki eşyaya karşı geceleyin hırsızlık’ suçunun işlendiği iddiasıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kamu davası açıldı.

Kahramanmaraş Çocuk Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık İ.B. hakkında suçun işlendiği sabit olduğundan TCK’nın 142. Maddesi gereğince takdiren teştiden 4 yıl hapis cezası verilmesi, verilen cezanın sanığın yaşının küçük olması sebebiyle 2 yıl 8 aya indirilmesi karara bağlandı. Mahkeme heyeti ayrıca sanığın mahkemedeki saygılı davranışını göz önünde bulundurarak cezanın 2 yıl 2 ay 20 güne düşürülmesine hükmetti.

Mahkemede kendine yöneltilen suçlamayı kabul eden İ.B., “Çaldığım parayı aslında verecektim, fakat gidip konuşmaktan utandım ve zararı gideremedim” diyerek savunmada bulundu.

Bakkal sahibi Necati A. ise mahkemede, zararının olmadığını belirterek sanıktan şikâyetçi olmadığını söyledi.

Verilen kararın ardından dava dosyası sanık avukatı tarafından temyiz için Yargıtay’a gönderildi.