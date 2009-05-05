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Yaşam

Bakkalda alacak-verecek kavgası: 1 ölü

05 Mayıs 2009 06:36

Konya'da alacak- verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, bakkal işleten üç kardeşten 1'i öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, bugün saat 22.00 sıralarında Çifte Merdiven Mahallesi Abdülkadir Erdoğan Sokak'ta meydana geldi. Ünver kardeşlerin borç para aldıkları iddia edilen kimliği belirsiz üç kişi, 42 VK 304 plakalı otomobille Ali, Ramazan ve İlyas Ünver'e ait bakkala geldi. İşyerinin önünde tartıştıkları 28 yaşındaki Ramazan Ünver'i silahla karnından vuran grup, daha sonra dükkana girdi, 33 yaşındaki Ali Ünver'i salahla vururak öldürdü, 24 yaşındaki İlyas Ünver'i dövdü. Saldırganlar olay sonrası kaçarken, Ramazan ve İlyas Ünver hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay sonrası araştırma başlatan polis ekipleri, kısa süre sonra saldırganların kaçtığı otomobili terk edilmiş olarak buldu. Olay yerinde yapılan incelemede ise 1 tabanca, 1 bıçak ve 1 keser bulundu.

Kavgayı duyup olay yerine gelen Ünver kardeşlerin anne ve babası sinir krizleri geçirdi. Ali Ünver'in cesedi morga kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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