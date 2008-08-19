Bakkala alkol dayağı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ile CHP Ankara milletvekilleri Nesrin Baytok ve Zekeriya Akıncı, Keçiören zabıta ekiplerince dövüldüğü ileri sürülen esnaf Metin Şahin’i evinde ziyaret etti.

Olayı anlatırken zorlukla oturduğu gözlenen Şahin, geçen hafta gece saat 01.00’e kadar açık tutma ruhsatı bulunan tekel bayisine, saat 22.45 sularında gelen Keçiören Belediyesinin sivil ekibinde görevli iki kişinin, üzerinde çivi olan sopalarla küfrederek saldırdığını öne sürdü. "İlk darbeyi kafasına aldığını ve tezgahın arkasına düştüğünü" ifade eden Şahin, şunları kaydetti: "Orada infazımı yaptılar, küfrettiler. ’Seni öldüreceğim, bu saatte niye açık’ diye bağırdılar. ’Allah rızası için yapmayın, izin verin dükkanı kapatayım’ dedim, dinlemediler. ’Allah’ı da seni de tanımıyoruz’ dediler. Sonra, yara bere içinde dükkanı kapattım. Bu sefer dükkan kapısı önünde, yine infazımı yaptılar. Dört gündür hala ağrı, bulantı, kusma var, en ağır darbeyi alnıma aldım."

Şahin, hiçbir yetkilinin de kendisini arayıp "geçmiş olsun" demediğini dile getirdi.

'SAYIN BAŞBAKAN 500 METRE İLERDE OTURUYOR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş de olaydan üzüntü duyduklarını belirterek, Genel Başkan Deniz Baykal’ın "geçmiş olsun" dileğini iletti.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkentinde böyle bir uygulama yapılabiliyorsa, AKP’nin yönetimde olduğu diğer belediye, il, ilçe ve beldeleri bir düşünün" diyen Ateş, şöyle devam etti: "Keçiören Ankara’nın en büyük ilçesi. Bu ilçemizin sınırları içinde maalesef terör ve korku hakim hale gelmiştir. İlçe sınırları içerisinde bildiğim kadarıyla bir tek alkollü restoran yoktur, böyle tek tük tekel bayiliği yapanlar da çeşitli baskı altındadır. Türkiye Cumhuriyeti, çete, eşkıya, kap kaç devleti değil, kanun devletidir. Ankara’nın ortasında eşkıyalık yapılır mı? Bu eşkıyalar bu gücünü, cesaretini yönetimlerden almaktadır. Son derece üzüldüm, Belediye Başkanı bunlar hakkında nasıl işlem yapmaz?"

"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 500 metre ilerde oturduğunu, türbanlı bir genç kızı aramasına rağmen hemşehrisine geçmiş olsun demediğini" ifade eden Ateş, Hacıbektaş’ta konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de "geçmiş olsun" dileklerini iletmesi gerektiğini söyledi. Ateş, "Bu insanlar, namusuyla, şerefiyle çalışıyor. Bunların döneminde muteber adam olmak için, çalmak, çırpmak, iş takipçisi olup da milyon dolarlar kazanmak mı lazım?" dedi. Yılmaz Ateş, konunun takipçisi olacaklarını, "hesabının sorulacağını" kaydetti.

Metin Şahin’in annesi Hürü Şahin’in, konuşmalar sırasında zaman zaman duygulanıp, ağladığı görüldü. (aa)