-BAKKAL: LİGLER ERTELENMELİ GRONİNGEN (A.A) - 21.07.2011 -Yasin Yağcı- Ankaragücü teknik direktörü Mesut Bakkal, Hollanda'nın güçlü takımlarından FC Groningen ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasında ortaya koydukları mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Bakkal, maçtan sonra yaptığı açıklamada, iyi bir görüntü verdiklerini belirterek, "Çok memnunun, skordan önemlisi oynadığımız oyundu" dedi. Bazı futbolcularının sakatlığından dolayı tam kadro sahaya çıkamadıklarını kaydeden Bakkal, "Burada 2-3 tane aramıza yeni katılan oyuncunun olması, sakat ve eksiğimizin fazla olması da bizi etkilemedi. Güzel bir maç oldu. Hem atmosfer güzeldi hem de futbolcuların benim istediğimi sahaya yansıtmaları güzeldi. Bu yönden gittikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Bakkal, iç huzuru sağlamaları halinde ligde üst sıralara oynayacak bir kadroya sahip olduklarına işaret etti. Hollanda'da 23 ve 24 Temmuz'da birer hazırlık karşılaşması daha oynayacaklarını kaydeden Bakkal, ondan sonra Türkiye'ye döneceklerini ve ertelenmezse lige başlayacaklarını ifade etti. -ŞİKE TARTIŞMALARI- Bakkal, futbolda yaşanan şike tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Temiz bir lig istediğini anlatan Mesut Bakkal, kişisel görüşünün liglerin ertelenmesi yönünde olduğunu söyledi. "Ama her an oynayacakmışız gibi hazırlanıyoruz" diyen Bakkal, şöyle konuştu: "Bu konuda daha önce hiç konuşmayacağımı söyledim. Ama adalet yerini bulacaktır. Ben temiz bir lig istiyorum. Güzel bir ortam istiyorum. Ligin ertelenip ertelenmeyeceğinin de bir an önce açıklanması gerekiyor ki ona göre program yapalım diye düşünüyorum. Kişisel düşüncem de ertelenmesi gerekiyor. Ortadaki gerekçelerden dolayı ileride bir aksaklığı engellemek adına şimdiden ertelemenin daha iyi olacağını düşünüyorum."