Bakiyev'in kardeşi gözaltında

T24- Ahmet Bakiyev'in ülkenin güneyindeki Celalabad kentinde bulunan bir apartmana düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.



Celalabad, geçen ay Kırgiz ve Özbekler arasındaki etnik şiddet olaylarıyla sarsılmıştı.



Yetkililer, Bakiyev ailesini şiddet olaylarını kışkırtmakla suçluyor.



Ahmet Bakiyev'in de bu suçlamayla gözaltına alındığını açıklandı.



Yetkililer çatışmalarda 2 bin kadar kişinin ölmüş olabileceğini söylüyor. Olaylar nedeniyle yüzbinlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.



'Gözaltına direnmedi'



Polis yetkilisi Melis Turganbayev, "Ahmet Bakiyev kent merkezi yakınlarındaki evinde gözaltına alındı. Silahlı olmasına karşın gözaltına direnmedi. Kitlesel gösteriler organize etmek, etnik şiddeti kışkırtmak ve yasadışı grupları silahlandırmakla suçlanıyor" dedi.



Özellikle ülkenin güneyinde büyük bir desteğe sahip olan Kurmanbek Bakiyev geçen Nisan ayındaki gösteriler sonucu devrilmişti.



Kırgız hükümeti, şu an Belarus'ta sürgünde yaşayan Bakiyev'i, Nisan'daki gösterilerde 85 kişinin ölümüyle ilgili olarak yargılanmak üzere iade edilmesini istiyor.



Kırgız yetkililer ayrıca, Kurmanbek Bakiyev'in bir diğer kardeşi Canıbek Bakiyev'i de, Nisan ayındaki gösterilerde eylemcilerin üzerine ateş açılması emrini verdiği suçlamasıyla arıyor.