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Yaşam

Bakışlarla araç kullanılabilecek

Yeni teknolojiyle birlikte sürücülerin göz hareketleriyle aracı kullanmak mümkün olacak.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - Berlin'deki Hür Üniversitesi'nden yapay zeka uzmanı Raul Rojas, yeni teknolojinin sürücülerin göz hareketlerini takip ettiğini ve aracı, sürücü nereye bakarsa o tarafa yönlendirdiğini söyledi.

Rojas ve ekibi "eyeDriver" adını verdikleri teknolojinin prototipinin tanıtımını Berlin'deki boş bir havaalanında yaptı.

Bir mini vanın kullanıldığı tanıtımda, direksiyonu sanki bir çift hayalet el tarafından yönlendiriliyormuş gibi görünen araç, sürücünün görüş hattını takip ederek pisti geçti.

Rojas, geliştirdikleri teknolojinin aracın saatte 50 kilometre hız yapmasına olanak sağladığını, bir sonraki hedeflerinin ise aracın hızını 90 kilometreye çıkarmak olduğunu söyledi.

Raul Rojas, en büyük hedeflerinin ise bu teknolojinin, yaya ve engellerle dolu bir kentte güvenle kullanılabilmesini sağlamak olduğunu sözlerine ekledi. 

Henüz basit bir aşamada olan teknolojinin, özellikle de bir sürücünün gözünün yolda birçok şeye takılabileceği dikkate alındığında, güvenlik ve uygulanabilirlikle ilgili birçok soru işareti bulunması nedeniyle piyasaya ne zaman sürülebileceği ise henüz bilinmiyor.



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