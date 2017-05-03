Bakırköy'ün son yeşil alanı tehlikede

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ni de içine alan yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanla ilgili yapılan plan değişikliğine göre, 10 bin metrekare tabanlı 13 katlı 4 yeni bina yapmak mümkün. Bakırköy merkezdeki son yeşil alanın yapılaşması anlamına gelen değişikliğe Bakırköy Belediyesi itiraz edecek.

Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’nde 1 milyon metrekare büyüklüğündeki 5 parselle ilgili plan değişikliği yaptı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin yer aldığı kampusta Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Ahmet Cömert Spor Salonu, Sinan Erdem Spor Salonu, Olimpiyat Evi, Türkiye Su Topu Federasyonu Olimpik Yüzme Havuzu yer alıyor. Ancak arazinin en büyük kısmını çam ağaçları ile kaplı yeşil alan oluşturuyor.

İki yıl önce protesto edildi

İki yıl önce kamu-özel ortaklığı ile arazinin bir firmaya verildiği ileri sürülmüş ve arazi önünde Türk Tabipler Birliği’nin de katılımıyla protesto yürüyüşü gerçekleştirilmişti. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel; ‘‘Ticaret merkezi yapılacağından bahsediliyor. Biz bütün bu sürecin karşısında olacağız. Ağaçların kesilmesinin karşısında olacağız” demişti.

Bu protestolardan iki yıl sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 21 Nisan günü yeni planı askıya çıkardı. Kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölüm dışındaki kesimde yaklaşık 444 bin 325 metrekare alanda sağlık amaçlı yapılaşma için emsal 1 olarak belirlenerek imara açıldı. Çevre yapılaşma koşullarının geçerli olduğu eski planda ancak 5 katlı bina yapmak mümkündü. Yeni planda ise yükseklik serbest bırakılarak Atatürk Havalimanı mania yükseklik değerleri geçerli kılındı. Buradaki mania yükseklik değeri 38-40 metre olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmişti.

Belediye dava açacak

20 Mayıs’a kadar askıda kalacak plan değişikliği için Bakırköy Belediyesi itiraz edecek. Belediye yetkilileri kendilerinin ve Büyükşehir Belediyesi’nin planlama sürecinde devre dışı bırakılmalarının doğru olmadığını belirterek, bölgede yaşayan halkın koşu alanı olarak kullandığı ağaçlık yeşil alanın park olarak ayrılması gerektiğine vurgu yapıyor. Kademe hattı ile ayrılan kısmın park ve gezi güzergâhı olarak ayrılmasının bölgenin son yeşil alanını kurtaracağına değinerek Bakırköy Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkilileri, emsalin 1 yapılmasının alanı kurtarmayacağını iddia ediyor. Eski planda çevre yapılaşma koşullarının 5 kat yükseklik verdiğini söyleyen yetkililer şimdi yüksekliğin havaalanı mania yüksekliğine eşitlendiğini, bu durumda yaklaşık 40 metre yükseklikte bina yapılmasının önünün açıldığını söylüyor. Söz konusu planla sağlık alanına hastane dışında refakatçıların kalacağı otel ya da rehabilitasyon merkezi adı altında10 bin metre kare tabanlı 13 katlı 4 büyük bina yapmak mümkün olacak.

Hastanede yenileme yapılabilecek

Plan değişikliğine göre kültür ve tabiat varlıklarının olduğu mevcut hastane kısmında sadece yenileme yapılacak. Tescilli yapılardan dolayı orada yasa gereği yeni yapılaşma yapmak mümkün değildi. Aynı zamanda Kadın Kapalı Cezaevi’nin bulunduğu parsel de sağlık alanı olarak planda yer aldı. Spor tesislerinin bulunduğu alan aynı bırakılarak sadece Bakırköy Belediyesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki 2 bin 400 metrekarelik parsel “sosyal kültürel tesis” alanı olarak belirlendi.