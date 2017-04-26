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Çevre

Bakırköy’e nefes aldıran tek yer imara açılıyor

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi için imar planı hazırlandı

26 Nisan 2017 21:30

İstanbul Bakırköy ilçesinin tek yeşil alanı olarak dikkat çeken Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi için yeni imar planı hazırlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı plan değişikliğine göre, Bakırköy Zuhuratbaba mahallesi sınırları içerisinde birbirine bitişik olan yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğündeki 5 parsel için imar planı değişikliği yapıldı.

Hastahane arazisinde Sultan Reşad döneminde dikilmiş binlerce ağacın yer alması nedeniyle yenileme projesi tepkilere yol açmış, hastanenin yerine AVM yapılacağı iddiaları gündeme gelmişti. İddialar, yeni plan ile açıklığa kavuşmuş oldu.

Plan açıklama raporuna göre parsellerdeki mevcut sağlık tesisi ve spor tesisi kullanımı devam edecek. Plana yeni olarak “sosyal kültürel tesis” fonksiyonu getirildi. Raporda, hastanenin zaman içinde ihtiyaca cevap veremez hale geldiği ifade edildi. 

Raporda, planlama alanı içindeki 116 bin metrekarelik parselin de Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile Bakırköy Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve üzerinde Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın üçüncü büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu'nun olduğu belirtildi. Spor kompleksinin organizasyonlar ile gelen trafik yükünü azaltmak için Ataköy Bulvarı'na paralel 10 metrelik taşıt yolu geçişi önerildi. Bakırköy'deki hastaneye ait plan değişikliği itirazlar için 20 Mayıs'a kadar askıda kalacak. 

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