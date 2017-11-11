 BAKIRKÖY'DEKİ SPOR VAKFI BİNASININ YIKILMASI PROTESTO EDİLDİ



Haber-Kamera: Murat SOLAK-Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy Spor Vakfı sosyal tesis binasının kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılması, vakıf yöneticileri ve üyeleri tarafından protesto edildi.Yıkımı protesto etmek amacıyla bir araya gelen yaklaşık 200 vakıf yönetici ve üyesi basın açıklaması yaptı. Yıkılan bina önünde toplanan üyeler yıkımın yasal olmadığını dile getirdiler.

Basın açıklamasını yapan Bakırköy Spor Vakfı sosyal tesisleri işletme sahibi Şeref Varan, \"2017\'nin dördüncü ayında Kadir Topbaş\'a burada salon verdiğimiz için aynı gün gelip buraları komple mühürlediler\' dedi. Vakıf binasında 15 senedir herhangi bir tadilat yapılmadığını belirten Varan, \"Buraya bir tuğla konmamış. Hiçbir işlem yapılmamış. Bunu gelip burada yapı tatil tutanağıyla, uydurma bir encümen kararıyla 3 Kasım cuma günü saat 16:30\'da bize ve Bakırköy spor Vakfı\'na bir tebligat yapılıyor. Bu tebligat pazar gecesi saat 03.00\'te gelip yıkım yapılıyor. Birgün bile bırakmıyor ki burada yargıya gidilsin, derdimiz anlatılsın öyle bir şey yapılmadan yıkımı yapıyor\" şeklinde konuştu. Varan, yıkım devam ederken durdurma kararı aldıklarını ifade ederek, \'12 saat yıkımı erteleseydi, biz zaten yargının kararını pazartesi öğleden sonra aldık. Yoksa bu yıkım komple devam edecekti. Yargıdan karar alınca tüm makinelerini çektiler ve gittiler\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Eylemden görüntü

-Basın açıklaması

