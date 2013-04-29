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Yaşam

Bakırköy'de silahlı saldırı

Bakırköy'de bir kafede düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

29 Nisan 2013 10:34

İstanbul Bakırköy'de bir kafeden çıkartılan 3 kişi, bir süre sonra 15 kişilik grupla cafeye geri döndü ve silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırganlardan birinin uzun namlulu silah taşıdığı iddia edilen olayda, 3 kişi yaralandı.
 
Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir kafede saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, yüksek sesle konuşup müşterileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle iş yeri çalışanlarınca dışarı çıkarıldı.

Bir süre sonra kafeye kalabalık bir grupla dönen 3 kişi, silahla etrafa rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu, kafede çalışan 3 kişi yaralandı.

Kafede inceleme yapan polis, olay yerine geldikleri otomobili bırakarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırganlardan birinin uzun namlulu silah taşıdığı iddia edildi.

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